Raluca Epureanu vine cu o experiență de 18 ani în acest sector, lucrând pentru mai multe lanțuri hoteliere din peste 16 țări. Acum, a luat drumul antreprenoriatului și vrea să se folosească de cunoștințele acumulate pentru a ajuta la crearea unui mediu mai bun pentru angajați și mai profitabil pentru angajatori.

FlairMakers este o platformă pe care angajatorii pot găsi forță de muncă calificată la un click distanță și cu un cost redus de recrutare. Platforma vine cu multe beneficii pentru angajați, de la garantarea plății pe loc până la gestionarea contractului și oferirea de training.

Piața HoReCa este în continuă schimbare. Oamenii vor și cer lucruri diferite de la un loc de muncă. Dinamica în acest sector este atât de mare încât este nevoie mai mult de angajați temporari decât full time, iar această situație este generată de noile tendințe.

Odată cu pandemia Covid-19, munca la distanță sau remote a luat cu asalt toate domeniile de activitate. Deși pare mai greu ca acest principiu să fie aplicat și în industria ospitalității, în scurt timp va fi o normalitate a acestui sector.

„Încă avem posibilitatea de a lucra la distanță. Nu mai este <work from home> este< work from anywhere>. Cu alte cuvinte, pe FlairMakers nu avem oferte de job-uri doar cu prezență fizică, dar și la distanță, precum event planner, hospitality consultant, social media planner. Viziunea noastră este ca platforma să fie un <one stop shop> pentru tot ce înseamnă locuri de muncă în domeniul ospitalității, atât fizic cât și remote.

Este o schimbare foarte mare la nivel mondial în ceea ce privește dinamica angajatului, lucru care este întărit de flexibilitate, lucrul la distanță și digitalizarea care schimbă foarte mult rolurile”, a afirmat invitata podcastului „Picătura de business”, difuzat exclusiv pe canalul de YouTube „HAI România!”.