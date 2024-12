Având în vedere experiența sa, Oana Coantă a vorbit despre industria HoReCa din România. De asemenea, a oferit celor care doresc să pornească o afacere în acest sector un ghid clar cu sfaturi și greșeli de evitat.

Oana Coantă a explicat că pentru a rezista în HoReCa, un antreprenor trebuie să aibă anumite noțiuni de bază legate de economie, de gestiune, de angajare. De asemenea, trebuie să ai bugetul pentru un an de funcționare înainte de a da startul afacerii, pentru a nu fi luat cu asalt de cheltuieli.

„Nu poți să deschizi un restaurant dacă nu ai bugetul pentru un an. După prima lună de funcționare începi să te confrunți cu chirie, salarii, taxe, scadența la furnizori. Nu te poți aștepta ca încasările din prima lună să poți acoperi tot, pentru că ești la început. Dacă nu pentru un an, măcar să te gândești la nivelul primelor șase luni. Ce cheltuieli am, atât pun deoparte ca să pot funcționa, să merg înainte”, a spus Oana Coantă.