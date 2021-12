Studiu Black Friday 2021

Conform noului studiu Starcom, consumatorii români sunt mai atenți când vine vorba de cheltuieli, evaluând importanța fiecărei achiziții, precum și reducerile oferite de comercianți în această perioadă. În ceea ce privește bugetul total pentru Black Friday de anul acesta, utilizatorii români de internet din mediul urban au cheltuit mai puțin decât și-au planificat. Astfel, doar 46% dintre aceștia au cheltuit tot bugetul planificat pentru Black Friday.

Cele mai multe cheltuieli în timpul Black Friday se situează între 500 și 2000 RON (40%), iar cei mai mulți români continuă să plătească de Black Friday din economii. Totodată, plățile făcute din salariul curent și prin descoperiri de cont sunt mai frecvente în 2021 față de anii anteriori.

Comportamentul consumatorilor de Black Friday

În acest an, majoritatea utilizatorilor de internet din mediul urban și-au pregătit lista de cumpărături pentru Black Friday cu 3-4 săptămâni înainte de campania propriu-zisă. Deciziile spontane (cu 1-2 zile înainte de evenimentul propriu-zis) s-au estompat, pe măsură ce românii au devenit mai conștienți de buget și de cheltuieli și au urmărit evoluția prețurilor produselor. În plus, s-a observat că tipul de investiție a influențat procesul de cumpărare al consumatorilor în această perioadă. Un exemplu bun în acest sens este cazul televizoarelor și al electronicelor, 1 din 2 români începând să caute produsele pe care au dorit să le cumpere de Black Friday chiar și cu o lună înainte de campanie.

Surse de informare

Site-urile retailerilor au fost principalele surse de informare în timpul campaniei de Black Friday, cu o creștere semnificativă în acest an. În ceea ce privește rețelele de socializare, acestea se află pe un trend descrescător față de anii precedenți, cea mai vizibilă scădere fiind în rândul postărilor de pe Facebook (-8% față de 2020). Conform noilor date, românii au cautat informații sigure și de încredere, precum recomandarea prietenilor, a familiei sau a colegilor.

Metode de achiziție

În ceea ce privește metoda preferată de achiziție, observăm că, pentru categoriile de modă și frumusețe, sunt mai mulți cei care preferă cumpărăturile în magazin, deoarece acolo pot încerca produsele și pot primi o recomandare din partea vânzătorilor. Categoriile precum electronice și elecrocasnice sunt în mai mare măsură achiziționate online, chiar dacă reprezintă o investiție mai semnificativă. Dintre avantajele achizițiilor online pe care românii le iau în calcul, cele mai importante sunt reducerile suplimentare și recenziile altor consumatori.

Cele mai cumpărate produse

Printre produsele preferate de români de Black Friday se numără, și anul acesta, articolele vestimentare, produsele de îngrijire corporală, parfumurile, smartphone-urile și accesoriile electronice (ex: căști, monitor), televizioarele smart și sistemele audio, dar și aparatele electrocasnice.

În privința articolelor vestimentare, comportamentul de achiziție a rămas similar cu cel de anul trecut: cizmele, puloverele și hanoracele, blugii și pantalonii au fost principalele obiecte de îmbrăcăminte cumpărate de Black Friday anul acesta, însă cu o ușoară scădere față de anul trecut. În același timp, românii au acordat o atenție sporită produselor de îngrijire corporală, dar și parfumurilor.

O scădere față de anul 2021 se observă în cazul smartphone-urilor, utilizatorii de internet din mediul urban cumpărând mai puține decât au intenționat inițial. În acest an, accentul a fost pus pe accesorii electronice, o posibilă explicație fiind faptul că oamenii au început să pună sănătatea lor și a familiei pe primul loc și doresc să o monitorizeze prin intermediul smartwatch-urilor sau a altor dispozitive. De asemenea, cel mai probabil au avut nevoie de mai multe dispozitive pentru școala online sau pentru a lucra de acasă.

Televizoarele smart au fost, și în acest an, produsele preferate din categoria electronicelor, în timp ce cuptorul cu microunde, aspiratorul vertical și fierul de călcat au fost principalele electrocasnice cumpărate de Black Friday 2021.

Motivație

Necesitatea unor produse pe care oamenii nu le dețin momentan, dar de care au nevoie, rămâne principalul motiv pentru care se fac cumpărături de Black Friday. De asemenea, românii au cumpărat produse care le plac, fără un motiv special, precum și produse pe care intenționează să le ofere cadou (de Crăciun și zile de naștere), însă în mai mică măsură față de 2020.

În 2021 se obervă și o rată de conversie semnificativ mai mare în cumpărarea de produse promovate de personalități publice (bloggeri/vloggeri), 35% dintre aceștia fiind experți în diferite sectoare (IT, media, sănătate).

În plus, când vine vorba de comenzi online, achiziția a fost declanșată în principal de comentariile și recomandările altor consumatori, alături de serviciile de livrare și retur, care vin ca un plus pe lângă reducerile și prețurile mai mici de Black Friday.

Așteptări și emoții

În ceea ce privește scorul de satisfacție, 6 din 10 utilizatori de internet din mediul urban s-au declarat mulțumiți de campania Black Friday din acest an. În condițiile unui nou an de incertitudine, se pare că așteptările consumatorilor sunt din ce in ce mai greu de îndeplinit.

Pe de altă parte, pe fondul adaptării la contextul pandemic, observăm că emoțiile pozitive din timpul Black Friday 2021 au înregistrat o creștere semnificativă în comparație cu anul 2020. Astfel, majoritatea utilizatorilor de internet din mediul urban s-au declarat relaxați, având totul sub control și fiind bine informați. Interesul pentru următoarea ediție Black Friday este mai mare decât în 2020, dar rămâne la o diferență semnificativ mai mică față de 2019, 66% dintre respondenți declarându-se interesați și foarte interesați de ediția Black Friday 2022.

Cumpărături viitoare

După Black Friday, românii încep să își pregătească lista de cumpărături pentru următorul eveniment important: sărbătorile de iarnă. Comparativ cu anul 2020, când oamenii se concentrau pe categoriile de subzistență (alimente, dulciuri, băuturi), anul acesta românii doresc să se răsfețe cu ceva special: un parfum, aparatul electrocasnic de care au nevoie, o bijuterie / un accesoriu, sau o vacanță mult dorită.

Metodologie

Studiul Starcom s-a derulat în două etape: prima, realizată înainte de Black Friday pentru a identifica intențiile viitorilor cumpărători, iar a doua, derulată după finalizarea evenimentului, pentru a descoperi comportamentul real de cumpărături și cum s-au schimbat planurile cumpărătorilor. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ, format din 1079 de respondenți, utilizatori de internet din zonele urbane. Aceiași respondenți au fost intervievați în ambele etape ale cercetării (înainte și după Black Friday) pentru a surprinde cu exactitate schimbările comportamentale între faza planificată și comportamentul final de cumpărare.