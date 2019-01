Românii, săracii Europei. Cele mai noi cifre spun totul. Ce țară din UE stă totuși chiar mai slab decât noi

Riscul ridicat de sărăcie este cauzat în principal de nivelurile mari de inactivitate. De asemenea, creşterea economică puternică este însoţită de un nivel ridicat de inegalitate. Persistă inegalităţi mari între venituri, în special între zonele rurale şi cele urbane, scrie Cotidianul.ro.

Numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excludere socială reprezintă 22,5% (113 milioane de persoane) din totalul UE-28, respectiv 1 persoană din 4 se află în una din cele trei forme de sărăcie sau excludere socială, adică: expusă riscului sărăciei relative (AROP- at risk of poverty); se confruntă cu privaţiuni materiale severe (SMD – severe material deprivation); locuieşte într-o gospodărie cu intensitatea foarte scăzută a muncii (VLWI – very low work intensity), se arată într-un raport al Curţii de Conturi.

România se află pe penultimul loc în UE-28, cu o pondere de 35,7% a populaţiei expusă riscului sărăciei sau excluziunii sociale fiind devansată de Bulgaria. Din numărul statelor membre, care au date raportate la Eurostat, cea mai mare parte a înregistrat ponderi mai mici faţă de media UE-28 a populaţiei totale expusă riscului sărăciei sau excluziunii sociale. Dintre acestea, Cehia este ţara care a înregistrat ponderea cea mai mică a persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, adică 12,2%.

Cu o pondere mai mare faţă de media UE-28 a populaţiei totale expusă riscului sărăciei sau excluziunii sociale se situează un număr de 11 state membre. În cadrul unor ţări membre ale Uniunii Europene, numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excludere socială a crescut în anul 2017 faţă de anul 2008, mărind astfel distanţa faţă de obiectivele naţionale asumate (Belgia, Danemarca, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Suedia, Norvegia). La polul opus, în Cehia, Franţa, Letonia, Lituania, Germania şi Ungaria s-a înregistrat o scădere a numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excludere socială, dar aceste ţări membre nu au atins ţintele stabilite prin Programele Naţionale de Reformă din fiecare dintre state.

La finele anului 2017, unele dintre ţările Uniunii Europene şi-au depăşit ţintele naţionale stabilite ca obiectiv în ceea ce priveşte reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excludere socială. Țara care a obţinut cele mai bune rezultate este Polonia, care a redus cu 4.218 mii de persoane numărul celor aflaţi în risc de sărăcie şi excludere socială, faţă de tinţa de 1.500 mii persoane stabilită pentru această ţară. Este urmată de România, cu o reducere de 2.074 mii persoane (faţă de 580 mii persoane), de Bulgaria, cu 654.000 persoane (faţă de 260.000 persoane) şi de Cehia, cu 299.000 persoane (faţă de 100 mii persoane). Germania, Irlanda, Olanda, Suedia şi Marea Britanie şi-au definit ţintele naţionale pe indicatori specifici care nu sunt raportaţi Eurostat.