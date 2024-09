Autoritățile române promit despăgubiri în termen de 30 de zile pentru fermierii afectați de pesta ovinelor, dacă aveau oile înregistrate.

Șeful Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, a anunțat la TV că, timp de 30 de zile, transportul oilor este interzis în toată țara din cauza pestei.

ANSVSA, împreună cu Ministerul Agriculturii și Ministerul de Interne, va emite un ordin prin care va fi interzisă mișcarea animalelor pe teritoriul național pentru 30 de zile. Vor fi intensificate controalele la punctele de frontieră. Rezultatul auditului primit de la Comisia Europeană a confirmat că serviciile veterinare din România și-au îndeplinit sarcinile. Singura modalitate rapidă de a eradica epizootia este sacrificarea prin incinerare și îngropare a animalelor afectate în cazul apariției unui focar.

Fermierii care respectă legea vor primi despăgubiri într-un timp foarte scurt. Deși legislația prevede 90 de zile pentru acordarea despăgubirilor, împreună cu prim-ministrul României s-a stabilit ca acest termen să fie redus la maxim 30 de zile, pentru a permite înlocuirea rapidă a efectivelor.

Până acum, au fost sacrificate peste 238.000 de oi. Autoritățile române promit că fermierii afectați vor primi despăgubiri în 30 de zile, dacă oile lor erau înregistrate. Astăzi, 4 septembrie 2024, s-au stins 10 focare de pestă în Tulcea și 10 focare de pestă în Constanța. În ceea ce privește răspândirea virusului din Tulcea până în Timiș, o anchetă este în desfășurare.

După ședința de luni s-a concluzionat faptul că fermierii care respectă legea vor primi despăgubiri într-un timp foarte scurt. Împreună cu domnul prim-ministru am spus că maxim 30 de zile statul român face acest efort și despăgubește fermierii afectați, în ideea de a înlocui cât mai rapid efectivele, pentru că suntem o țară cu tradiție, suntem o țară care exportăm foarte mult”, a spus el într-o intervenție TV.

Am primit rezultatul auditului de la Comisia Europeană, care a spus foarte clar că serviciile veterinare din România și-au făcut datoria și singura modalitate de a eradica cât mai rapid această epizootie de pe teritoriul României este ca în momentul în care avem un focar să ucidem prin incinerare și îngropare.

În luna iunie, a fost emisă o decizie de către Comitetul Național de Combatere a Bolilor, în care au fost stabilite anumite măsuri. El a considerat că permiterea transportului de ovine către centrele de colectare a fost un mare succes pentru fermierii români, sprijinindu-i astfel să continue exporturile.

„Pe 27 iunie am emis decizia nr. a Comitetului Național de Combatere a Bolilor, unde am stabilit o parte din aceste măsuri. Faptul că am lăsat efectivele de ovine să meargă spre centrele de colectare cred că e o mare realizare pentru fermierii români, în ideea de a-i sprijini să poată exporta în continuare.

În perioada următoare, o delegație publică-privată va merge în Maroc, Iordania și Arabia Saudită pentru a renegocia certificatele de export. Exporturile nu sunt blocate astăzi în România. Din Europa, Croația și Serbia nu mai primesc oi astăzi.

În ceea ce privește țările arabe, s-au făcut exporturi în Arabia Saudită, Maroc, Iordania, Algeria, deschidem săptămâna viitoare Tunia și Kuweitul ne-a dat acordul pentru a începe să exportăm”, a explicat oficialul român.