Promisiunile de digitalizare ale administrației publice românești se împiedică din nou de birocrație. Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a criticat într-o postare pe rețelele sociale procedura prin care se poate crea un cont online pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), arătând că, în realitate, procesul se încheie tot cu o vizită fizică la ghișeu.

„Din ciclul #Digitalizarea administrației publice se finalizează aproape întotdeauna cu o vizită la #ghișeu. Astăzi, despre tentativa de a avea un cont online pe site-ul #CNPP (Casa Națională de Pensii Publice). Intri pe site, vezi un #formular care poate fi completat online, te bucuri, zici wow, se poate, introduci și codul Captcha și…îți apare un document cu un cod de bare. Care document, desigur, trebuie printat și mers cu el voinicește la una dintre Casele de pensii teritoriale, împreună cu cartea de identitate în original.”

Potrivit procedurii afișate chiar pe portalul CNPP, utilizatorii trebuie să completeze online formularul cu nume, CNP, e-mail, act de identitate și adresă de domiciliu, să introducă codul CAPTCHA, apoi să tipărească cererea generată automat, care conține un cod de bare. Formularul trebuie semnat olograf și depus personal la una dintre casele teritoriale de pensii, împreună cu cartea de identitate în original.

„Oare nu ar fi momentul ca CNPP să învețe din experiența MAI, ANAF și a altor structuri publice, care permit eliberarea de documente mult mai sofisticate prin intermediul Ghișeul.ro?”, a adăugat Alin Iacob, care a publicat și o captură din instrucțiunile oficiale de pe site-ul CNPP.

Deși platforma CNPP ar trebui să simplifice accesul la informații privind pensiile și contribuțiile, sistemul actual dovedește că digitalizarea instituțiilor publice este, în multe cazuri, doar parțial funcțională. Formularul poate fi completat online, dar validarea contului se face doar prin prezență fizică.

Critica președintelui AURSF a generat numeroase reacții în mediul online, unde utilizatorii au relatat experiențe similare cu alte instituții care promit servicii digitale, dar impun în continuare interacțiunea directă cu ghișeul.