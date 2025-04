Ministerul Finanțelor lansează a patra ediție FIDELIS din 2025

FIDELIS 2025. Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de-a patra ediții a programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, ce va avea loc între 9 și 16 mai 2025. Ediția aduce dobânzi competitive de până la 7,80% pentru emisiunile în lei și până la 6,25% pentru cele în euro, într-un context marcat de interes tot mai ridicat din partea investitorilor de retail.

Dobânzi neimpozabile, pe termene variate

Investitorii persoane fizice vor putea subscrie titluri de stat cu următoarele randamente:

În lei: 6,75% pe un an, 7,40% pe trei ani, 7,80% pe cinci ani.

În euro: 3,85% pe doi ani, 6,25% pe șapte ani.



Toate veniturile generate din deținerea acestor titluri sunt neimpozabile, oferind astfel o alternativă atractivă de economisire și investiție în contextul actual al pieței.

Tranșă specială dedicată pentru încurajarea donatorilor de sânge

FIDELIS 2025. Programul păstrează și în acest an componenta sa socială. Donatorii de sânge care pot face dovada unei donații efectuate începând cu 1 noiembrie 2024 pot accesa o tranșă specială de titluri în lei, scadente la un an, cu o dobândă de 7,75%. În plus, aceștia beneficiază de un prag minim de subscriere redus semnificativ, de la 5.000 lei la doar 500 lei, în limita unui plafon de 100.000 lei.

Pentru a răspunde mai bine nevoilor investitorilor, Ministerul Finanțelor introduce câteva elemente de noutate în acest an:

Lansări lunare ale programului FIDELIS;

Perioade de subscriere extinse la șase zile lucrătoare, încă din prima parte a lunii;

Publicarea din timp a dobânzilor și scadențelor aferente următoarei ediții;

Extinderea rețelei de intermediere prin includerea noului partener TradeVille, în colaborare cu Libra Bank. Astfel, investitorii pot apela și la acest broker, alături de BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR, BRD – Groupe Société Générale și Alpha Bank.

Avantajele programului FIDELIS

Pe lângă randamentele atractive și statutul neimpozabil al câștigurilor, titlurile FIDELIS oferă investitorilor:

Flexibilitate prin posibilitatea vânzării titlurilor pe bursă înainte de scadență, cu dobândă calculată proporțional;

O soluție sigură și eficientă pentru diversificarea portofoliului;

Acces facil prin platformele partenerilor autorizați.

FIDELIS 2025. Prin noua ediție a programului FIDELIS, Ministerul Finanțelor continuă să ofere oportunități accesibile de investiții, stimulând economisirea responsabilă și implicarea socială activă.