„Indemnizația socială pentru pensionari a fost instituită prin Ordonanța 6/2009 sub forma unei pensii sociale minime garantate. A fost aprobată prin Legea 196/2009. Aceasta prevede o sumă fixă pentru #indemnizația socială pentru pensionari care a fost majorată în fiecare an, ajungând de la 300 de lei în 2009 la 1.281 de lei în acest an.