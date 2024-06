Fanii României au așteptat timp de 24 de ani o nouă victorie la un turneu final. Prin obținerea celor trei puncte, tricolorii își pot îndrepta cu încredere privirea spre calificarea în optimile de finală. Ei pot atinge acest obiectiv chiar și cu o poziționare pe locul al treilea în grupa lor.

Pentru participarea la Campionatul European din Germania, Federația Română de Fotbal (FRF) dispune de un buget garantat de la UEFA de 9,25 milioane de euro.

Iată care sunt premiile pentru Euro 2024:

UEFA a decis să mențină suma totală distribuită echipelor participante la același nivel ca la EURO 2020, respectiv 331 de milioane de euro pentru cele 24 de echipe calificate. În cazul participării în faza grupelor a competiției, fiecare echipă, inclusiv echipa României, va primi o sumă garantată de 9,25 milioane de euro.

O victorie în faza grupelor va aduce echipei naționale o recompensă de 1 milion de euro, în timp ce un rezultat de egalitate va aduce 500.000 de euro. În cazul calificării în optimi, echipa României ar urma să primească suma de 1,5 milioane de euro.

România a început cu dreptul la Euro 2024, aducând bucurie maximă lui Edi Iordănescu și jucătorilor săi. Selecționerul a fost încântat de jocul prestat de fotbaliști, felicitându-i pentru menținerea porții intacte.

”Avem timp să ne și bucurăm, e o victorie minunată, istorică. Le mulțumesc, nu pot să găsesc cuvintele pentru acest public călduros, activ. Le mulțumesc românilor, dar hai să le mulțumim băieților, s-au pus în slujba echipei total, îi îmbrățișez.

Noi am interpretat foarte bine tactica, chiar și atunci când am fost puși sub presiune, când am mai pierdut balonul, dar important este că nu am primit gol. (…) Le mulțumesc tuturor care au jucat, care au intrat pe parcurs, toți au trăit intens acest meci.

Acum trebuie să se bucure, să consume momentul, este normal. De mâine ne adunăm și începem să analizăm, vom vedea ce vom alege.

Am văzut că deja această generație începe să fie numită în fel și fel. Eu vă rog să nu o faceți, nu mai trebuie să vorbim de generații de aur, sau altele. Nu ne trebuie niciun metal, aceasta este generația de suflet. Sunt sigur că și în trecut au pus suflet băieții care au făcut performanță, dar puțini au pus suflet, inimă, ca băieții aceștia.

Au făcut un efort fantastic, s-au strâns, au alergat până la epuizare, au dat totul”, a spus Edi Iordănescu după România – Ucraina 3-0.