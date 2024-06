România a debutat cu victorie la Euro-2024, iar fericirea a fost maximă pentru Edi Iordănescu și elevii săi. Jocul prestat de fotbaliștii României a fost pe placul selecționerului, cel care i-a felicitat și pentru faptul că au ținut poarta intactă.

”Avem timp să ne și bucurăm, e o victorie minunată, istorică. Le mulțumesc, nu pot să găsesc cuvintele pentru acest public călduros, activ. Le mulțumesc românilor, dar hai să le mulțumim băieților, s-au pus în slujba echipei total, îi îmbrățișez.

Noi am interpretat foarte bine tactica, chiar și atunci când am fost puși sub presiune, când am mai pierdut balonul, dar important este că nu am primit gol. (…) Le mulțumesc tuturor care au jucat, care au intrat pe parcurs, toți au trăit intens acest meci.

Acum trebuie să se bucure, să consume momentul, este normal. De mâine ne adunăm și începem să analizăm, vom vedea ce vom alege.

Am văzut că deja această generație începe să fie numită în fel și fel. Eu vă rog să nu o faceți, nu mai trebuie să vorbim de generații de aur, sau altele. Nu ne trebuie niciun metal, aceasta este generația de suflet. Sunt sigur că și în trecut au pus suflet băieții care au făcut performanță, dar puțini au pus suflet, inimă, ca băieții aceștia.

Au făcut un efort fantastic, s-au strâns, au alergat până la epuizare, au dat totul”, a spus Edi Iordănescu după România – Ucraina 3-0.