Primărița se teme pentru sănătatea localnicilor

Obiectul plângerii Elenei Lasconi constă în sesizarea autorităților în legătură cu gestionarea deșeurilor depozitate în mod abuziv.

Este vorba de fosta uzină ARO din Câmpulung Muscel unde zac peste 1.600 de tone de gunoi, iar autoritățile nu iau nicio măsură în legătură cu această situație. Inițiativa primăriței s-a dus atât de departe încât a încercat blocarea falimentului firmei care deține astăzi terenul, tocmai pentru a-i obliga legal să scape de deșeuri.

„De un an de zile fac demersuri peste demersuri către toate autorităţile. Am vorbit cu fiecare generator de deşeuri. Unii ar vrea să le ridice, dar nu au bază legală. Colac peste pupăză, firma Global Eco Center (cea care e a adus deşeurile la Câmpulung) se află acum în procedură de faliment şi vrea să ”se spele pe mâini”, să scape de responsabilitatea de a neutraliza deşeurile”, a mai specificat Elena Lasconi despre lupta pe care o poartă de un an de zile cu autoritățile responsabile.

„Fac apel la Greenpeace şi la toate organizaţiile de protecţia mediului, oamenilor de bună credinţă, care vor să se implice pentru a evita producerea unei catastrofe ecologice! Starea de degradare a recipientelor în care zac cianuri şi alte deşeuri este atât de avansată încât oricând poate avea loc o tragedie.

Multe dintre butoaiele cu deşeuri s-au prăbuşit din cauză că paleţii de lemn au putrezit. O simplă scânteie poate duce la o catastrofă ecologică, nu mai vorbesc de faptul că această cantitate mare de deşeuri periculoase se poate infiltra în pânza freatică, iar zeci de mii de oameni din zonă ar putea fi afectaţi.”

Inițiative pentru un oraș mai sănătos

Se fac multe presiuni din partea primăriei Câmpulung Muscel, dar fără prea multe rezultate.

„La Câmpulung Muscel este o bombă cu ceas! Răbdarea mea ca autorităţile să-şi facă treaba a luat sfârşit. Încă mă bazez pe spijinul Prefectului Argeş, dar nu ştiu cât de mult poate să facă pentru a ne scăpa de cele 1.600 de tone de deşeuri periculoase de pe fosta platformă ARO. Trebuie schimbată legislaţia şi e mare nevoie de intervenţia Guvernului”, a mai transmis Elena Lasconi.