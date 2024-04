Cătălin Predoiu a participat la o conferință de presă la Sofia, alături de Ylva Johansson, comisarul european pentru Afaceri Interne.

Schengen este un proiect european. Anul trecut am realizat un pas important. Trebuie să continuăm cu al doilea, cu frontierele terestre în 2024. Ambele ţări sunt pregătite pentru asta. Suntem pregătiţi să o facem”, a afirmat el, potrivit comunicatului de presă al MAI .

„Sunt foarte fericit să fiu aici astăzi în frumoasa voastră capitală. În primul rând, aş dori să-i mulţumesc Ministrului Stoyanov pentru invitaţia sa. Sunt foarte fericit că pot continua lucrul cu dânsul. Pentru noi, el este un partener foarte bun, un ministru foarte bun. Am colaborat foarte bine anul trecut şi vom continua să lucrăm şi anul acesta pentru implementarea acquis-ului Schengen la toate frontierele în 2024.

Potrivit ministrului de Interne, România a implementat cu succes decizia luată în 2023.

Oficialul a adăugat că a discutat cu Ylva Johansson, în detaliu, despre „toate măsurile pentru a integra eforturile poliţiştilor noştri la frontieră internă pentru a combate crima organizată, pentru a lupta împotriva migraţiei ilegale, pentru a lua toate deciziile în scopul asigurării pentru cetăţenii noştri a unei călătorii libere şi a unui mod sustenabil de a-şi exercita drepturile conferite de Constituţie şi tratatele europene”.

La rândul său, comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a subliniat că nu este complet mulțumit de faptul că România și Bulgaria nu au devenit parte a spațiului Schengen cu drepturi depline.

Ea a menționat că, cu două zile în urmă, Comisia Europeană a adoptat raportul anual Schengen. În acesta, pentru prima dată, au fost propuse recomandări către Consiliul UE. Aceste recomandări vizează stabilirea unei date pentru eliminarea controalelor interne la frontierele terestre.

„Este minunat să mă întorc în Sofia şi este o plăcere să fiu aici cu dumneavoastră, domnule ministru Stoyanov, dragă Kalin, şi împreună cu dumneavoastră, domnule ministru Predoiu, dragă Cătălin, pentru a celebra aderarea meritată şi mult aşteptată a Bulgariei şi României în spaţiul Schengen.

Am colaborat foarte strâns la acest proiect. Prin urmare, este un moment excelent de sărbătoare. Totuşi, nu suntem complet mulţumiţi, deoarece încă mai avem nevoie să decidem ridicarea controalelor la frontierele terestre, aşa cum bine ştiţi. Şi vă pot spune că, acum două zile, Comisia a adoptat raportul anual Schengen, unde, pentru prima dată, am propus de asemenea recomandări pentru Consiliu, în care propunem Consiliului să stabilească în acest an data la care să se elimine controalele interne la frontierele terestre”, a explicat ea.