Klaus Iohannis și Rumen Radev au avut o discuție telefonică, miercuri după-amiază, despre situația actuală din Ucraina și despre securitatea europeană de la Marea Neagră.

„Am avut astăzi o discuţie telefonică foarte bună cu preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, cu privire la situaţia extrem de îngrijorătoare din Ucraina şi de la Marea Neagră. România şi Bulgaria vor continua să îşi coordoneze eforturile pentru a oferi sprijin umanitar substanţial Ucrainei şi refugiaţilor ucraineni”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

I had a very good 📞 conversation with @PresidentOfBg Rumen Radev on the extremely worrying security situation in #Ukraine & #BlackSea. Romania 🇷🇴 and Bulgaria 🇧🇬 will continue to coordinate their efforts to provide consistent humanitarian support to Ukraine and the 🇺🇦 refugees.

