România salută votul din Parlamentul European pentru „taxonomia verde”! Într-o postare pe contul personal de Twitter, o primă reacție a venit din partea președintelui Klaus Iohannis.

Șeful statului se bucură de faptul că eforturile constante ale țării noastre de a considera gazul și nuclearul ca parte a decarbonizării progresive s-au reflectat în decizia finală a PE

Welcome today’s positive results in the European Parliament 🇪🇺 on #Taxonomy. I am glad that 🇷🇴 Romania’s constant efforts on considering gas and nuclear as part of progressive decarbonisation were reflected in the EP’s final decision.

