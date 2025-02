Anton Hadăr, președintele Alma Mater, estimează că pensia lui Klaus Iohannis se va ridica la aproximativ 8.500 de lei, pe baza punctajului acumulat în anii de muncă din învățământ și administrație.

Pe lângă această pensie, Klaus Iohannis va beneficia, conform Legii 406/2001, de o indemnizație specială lunară de 75% din salariul unui președinte în exercițiu, ceea ce înseamnă că va primi aproximativ 11.000 de lei lunar. Astfel, venitul său total după încheierea mandatului se va ridica la aproximativ 19.500 de lei lunar.

Un prim semn că Iohannis își va încheia cariera politică este faptul că postul său de profesor de fizică de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu a fost eliberat.

Acest post a fost rezervat atât în perioada în care Iohannis a fost primar al Sibiului, cât și în timpul mandatului său de președinte.

Indemnizația pe care o va primi Klaus Iohannis este cea mai mare încasată vreodată de un fost președinte al României. Spre comparație, Ion Iliescu și Emil Constantinescu primesc lunar în jur de 5.000 de lei, în timp ce Traian Băsescu și-a pierdut indemnizația după ce s-a descoperit că a colaborat cu Securitatea.

„Am 55 de ani de muncă, din care 12 pe nave petroliere, cu grad de risc ridicat, cu grupa I si a II-a de muncă. N-am indemnizație de șef de stat. Eu am iești cu o pensie de 2.980 de lei în 2015. De atunci s-a indexat an de an. Nu am nicio altă pensie. Voi primi începând cu februarie anul viitor o pensie de 1.500 de euro de la Parlamentul European. Nu am nici pensie de fost deputat și senator, nici pensie de fost primar, nici indemnizație de fost președinte”, a declarat Traian Băsescu la o emisiune TV, anul trecut.