Extinderea accesului la energie nucleară curată, sprijinită de SUA. Vor acorda 25 de milioane de dolari

Declarația acestuia a fost făcută la Conferinţa Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice, informează biroul de presă al Ambasadei SUA. Anunţul, cunoscut şi sub denumirea „Nuclear Futures Package”, reprezintă eforturile mai multor departamente din cadrul guvernului Statelor Unite şi se referă la programe în derulare şi proiecte în curs de dezvoltare.

De asemenea,sScopul acestuia de a promova generarea de energie nucleară curată şi modernă, la scară largă, de a demonstra potenţialul pe care îl are hidrogenul produs în centralele nucleare de a alimenta tranziţia la energia curată şi de a promova tehnologii nucleare inovatoare, sigure şi securizate, cum sunt reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR).

SUA sunt partenere cu Polonia, Kenia, Ucraina, Brazilia, România şi Indonezia

Sub egida „Nuclear Futures Package”, SUA sunt partenere cu Polonia, Kenia, Ucraina, Brazilia, România şi Indonezia, printre alte ţări, şi să sprijine progresele făcute pentru atingerea obiectivelor acestor state cu privire la energia nucleară, se subliniază în comunicat. Eforturile includ consolidarea capacităţii, echipamente, studii de fezabilitate şi amplasare, proiecte demonstrative, vizite de studiu, vizite la situri, colaborare tehnică şi altele.

În acest angajament este inclusă şi iniţiativa FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), pe care Statele Unite au lansat-o la Summitul liderilor privind clima. Totodată, sunt incluse şi Programul public-privat al Statelor Unite pentru reactoare SMR şi seria de seminare asociate despre standardele şi reglementările aplicabile reactorului modular de mici dimensiuni şi a celui avansat. Aceste programe sunt menite să sprijine etapele-cheie, necesare pentru utilizarea sigură, securizată şi responsabilă a tehnologiilor nucleare emergente, se precizează în comunicat.

„Nuclear Futures Package” evidenţiază angajamentul solid al SUA pentru inovaţie în sectorul energetic şi tehnologie nucleară, ca elemente importante pentru atingerea obiectivelor globale privind schimbările climatice. Pe lângă Departamentul de Stat, în aceste activităţi se implică şi Agenţia Americană pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), Departamentul Comerţului şi Departamentul Energiei.