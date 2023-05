Ministerul Transporturilor va beneficia de două granturi în valoare de aproape 60 de milioane de euro de la CE pentru infrastructura feroviară din Portul Constanţa şi pentru realizarea podului de la Ungheni între România şi R. Moldova, comisarul european Adina Vălean înmânându-i simbolic miercuri ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu două documente care atestă alocarea sumelor.

Adina Vălean a precizat că aceste proiecte se înscriu la capitolul proiectelor de mobilitate militară, însă fără legătură cu agresiunea din Ucraina, ci pentru că s-a constatat că infrastructura civilă adeseori ar putea şi ar trebui să fie folosită pentru mobilitate militară, dar nu este peste tot adaptată.

„Un pod, care, să spunem, ar putea fi şi pe o hartă militară, nu numai pe cea civilă, are nevoie să ţină un tonaj mai mare”, a explicat Adina Vălean, adăugând că sunt 6 poduri în România care vor fi ridicate la acest standard.

Proiectele sunt pentru mobilitate militară

Adina Vălean i-a înmânat simbolic miercuri, lui Sorin Grindeanu, în Portul Constanţa, două documente care atestă cele două granturi în valoare de aproape 60 de milioane de euro, oferite de Comisia Europeană – Directoratul de Transport, unul pentru prima fază a infrastructurii de cale ferată de intrare în port, de 43 de milioane de euro şi al doilea pentru podul de la Ungheni către Republica Moldova – 16 milioane de euro, acestea făcând parte dintr-un capitol pentru proiecte numite de mobilitate militară.

Adina Vălean a fost întrebată, într-o conferinţă de presă, ce înseamnă acest grant de mobilitate militară. “Acest mecanism de finanţare pentru infrastructură în Uniunea Europeană conţine un capitol care este destinat proiectelor numite de mobilitate militară. Ce înseamnă?

Nu e în contextul agresiunii din Ucraina, aşa este regulamentul european, aşa a fost conceput de la bun început acest mecanism de finanţare, pentru că s-a constatat că infrastructura civilă adeseori ar putea şi ar trebui să fie folosită pentru mobilitate militară, dar nu este peste tot adaptată.

Ce s-a întâmplat, ce am făcut noi, Comisia Europeană, este ce am făcut împreună cu NATO, o hartă a standardelor şi proiectelor comune de infrastructură, acolo unde lucrurile se pot suprapune şi am decis acordarea acestui mecanism de finanţare pentru a corela, a ridica standardele la standarde militare.

Un pod, care, să spunem, ar putea fi şi pe o hartă militară, nu numai pe cea civilă, are nevoie, să spunem, să ţină un tonaj mai mare”, a explicat Adina Vălean.

Finanțare pentru 6 poduri

Ea a precizat că România a luat finanţare pentru şase poduri. “România a aplicat şi a luat finanţare pentru şase poduri pe această linie de finanţare europeană, la apelul de proiecte de anul trecut.

Sunt 6 poduri în România care vor fi ridicate la acest standard din linia de finanţare Connecting Europe Facility. Tot în cadrul acestui apel de proiecte pe finanţare de mobilitate militară, noi întrebăm guvernele ce proiecte aveţi sau dacă aţi avea nevoie, veniţi cu proiecte, intră în competiţie, pentru că să ştiţi că şi Franţa şi Germania toată lumea are nevoie să facă upgrade-uri pentru o utilizare militară a infrastructurii civile.

Şi se face un concurs de proiecte şi unele câştigă. Altele vor reveni la alte apeluri de proiecte. În acest context, România a primit aceste două finanţări. Este prima etapă dintr-un proiect mai mare.

La noi figurează cererea de 104 de milioane pentru tot proiectul, sigur că în cofinanţare, 50% pune Uniunea Europeană. 50% guvernul ţării respective. E un proiect în trei etape care finanţează liniile de acces, reabilitare şi modernizare a liniilor de acces la port, dar şi a liniilor de cale ferată din port”, a mai transmis comisarul european pentru transporturi.

Infrastructura civilă se aliniază la cea militară

Adina Vălean a oferit mai multe detalii şi despre podul Ungheni – Ungheni. “România are câteva proiecte depuse care sunt acum în evaluare, astea au fost deja câştigate, dar mai are mai multe poduri, de exemplu, cu Republica Moldova.

(…) Uniunea Europeană cofinanţează cu România structura efectivă a podului rutier de la Ungheni, care vine şi completează A8 către Republica Moldova. Republica Moldova va finanţa căile de acces către pod.

România mai are un proiect pe care îl finanţează ministerul Transporturilor pentru tot ceea ce înseamnă parcare inteligentă, acces către pod în zona Ungheni. Acesta este contextul despre care vorbim cu mobilitatea militară.

Înseamnă că se aliniază harta infrastructurii civile cu harta infrastructurii necesare mobilităţii militare la nivel european şi dacă din această suprapunere şi aliniere sunt elemente de infrastructură care necesită aduse la un standard care să fie util şi mobilităţii militare, atunci îl finanţăm de la Comisia Europeană”, a explicat Adina Vălean.