Umilință pentru România! Marți seară, pe 5 decembrie, echipa de handbal feminin a țării noastre a fost învinsă de cea a Danemarcei cu scorul de 39-23 (21-10), în ultimul meci din grupa E a Campionatului Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia.

Vezi la finalul articolului meciul complet!

Cristina Neagu este, în continuare, accidentată, România a rezistat doar un sfert de oră. După aceea, din cauza greșelilor în jocul 7-6 (fără portar), a primit patru goluri. Echipa a cedat complet în apărare, iar în atac i-a fost greu să găsească drumul spre poartă. De-a lungul partidei, jucătoarele noastre au ratat nu mai puţin de patru aruncări de la 7, dar și situații de pivot sau extremă.

Am avut însă parte și de o surpriză plăcută, și anume debutul tânărului inter stânga Diana Lixăndroiu, în vârstă de 18 ani. Aceasta a fost convocată pe ultima sută de metri pentru a suplini absența Cristinei Neagu. Diana Lixăndroiu evoluează în eşalonul secund, la CSM Slatina. În acest meci, a reuşit să fie cea mai bună marcatoare a echipei României, cu 5 reuşite.

Selecționerul Florentin Pera era conștient de diferența irecuperabilă de pe tabelă și de pe teren. Prin urmare, în cea de-a doua repriză, a ales să menajeze câteva piese de bază.

Pentru echipa României au mai înscris: Lorena-Gabriela Ostase 3 goluri, Sonia-Mariana Seraficeanu 3, Crina-Elena Pintea 3, Alexandra Dindiligan 2, Eliza-Iulia Buceschi 2, Alexandra-Diana Badea 2, Andreea- Cristina Popa 2, Alicia-Maria Gogîrlă 1.

Diana Ciucă a apărat 5 aruncări (23%), Yuliya Dumanska a avut 4 intervenţii (31%), iar Daciana Hosu 5 (33%).

Golurile gazdelor au fost marcate de: Kristina Jorgensen 10, Trine Oestergaard Jensen (CSM Bucureşti) 5, Anne Mette Hansen 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Rikke Iversen 3, Louise Katharina Burgaard 2, Helena Elver Hagesoe 2, Andrea Ulrikka Aagot Hansen 2, Julie Mathiesen Scaglione 2, Line Haugsted 1, Kathrine Brothmann Heindahl 1.

Portarii danezi au avut procentaje remarcabile. Sandra Toft a încheiat cu 12 intervenţii (46%), iar Althea Rebecca Reinhardt a avut 11 (58%).

Meciul s-a desfăşurat în faţa a 10.788 spectatori şi a fost arbitrat de slovenii Bojan Lah şi David Sok.

Danemarca a câștigat, așadar, grupa cu 6 puncte. Pe locul al doilea se situează România, cu 4 puncte, urmată de Serbia, cu 2 puncte, și Chile, cu 0 puncte.

România va juca primul meci contra Germaniei, pe 7 decembrie, la Herning (19:00).

Echipa țării noastre era deja calificată în grupele principale înainte de meciul împotriva danezelor. Acolo, se va întâlni cu Germania, Japonia și Polonia.

Selecționerul Florentin Pera spune că meciul împotriva Danemarcei a fost pierdut din cauza prestației din începutul partidei.

„Am încercat să dăm tot, să jucăm cu inima. Am încercat să schimbăm pe parcurs, când Danemarca avea 6-7 goluri avans. Am pierdut meciul în prima repriză. În a doua am folosit jucătoare tinere. Am avut ocazii, am și pierdut, însă, dueluri 1 la 1.

Lixăndroiu are doar 18 ani, e o jucătoare pentru viitor. Trebuie să ne mobilizăm și să luptăm în continuare. Avem o echipă bună, cred că putem să jucă mult mai bine în viitor”, a declarat acesta la conferința de presă de la finalul meciului, potrivit GSP.