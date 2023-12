Echipa națională de handbal feminin, victorie de Ziua Națională

Echipa națională de handbal feminin a României a început cu dreptul în grupa E a Campionatului Mondial. Acesta le are ca gazde pe Danemarca, Suedia și Norvegia.

De Ziua Națională, tricolorele au obținut o victorie categorică. Scorul obținut a fost de 44-19 (25-6).

Fiecare jucătoare româncă a intrat pe teren și a contribuit la marcarea golurilor. Dintre principalele jucătoare responsabile pentru victorie, le amintim pe Buceschi cu 6 goluri, Dindiligan cu 5, Ostase cu 5, Seraficeanu cu 5 și Dincă cu 4. În echipa Chile, Paul și Parra Parra au marcat câte 4 goluri fiecare.

Această performanță a fost obținută de românce în ciuda unei absențe. Jucătoarea Cristina Neagu, căpitanul echipei, încă se recuperează în urma unei accidentări la genunchi. Ea nu a putut juca în această partidă.

România a mai învins Chile și în cadrul CM din 2009. De acea dată, jucătoarele noastre s-au impus cu un scor de 51-17.

Echipa națională de handbal feminin a României urmează să joace următoarea partidă duminică, împotriva Serbiei. Ultimul meci din faza grupelor preliminare, grupa E, este programat pe 5 decembrie, cu Danemarca.

Astăzi, vineri, 1 decembrie, urmează să se joace şi a doua partidă din grupa E. Ea va avea loc între Danemarca şi Serbia

În aceeași zi, în cadrul Campionatului Mondial, sunt programate și alte partide, inclusiv: Croația vs. Senegal și Suedia vs. China (grupa A), Coreea de Sud vs. Groenlanda și Austria vs. Norvegia (grupa C), Kazakhstan vs. Brazilia și Spania vs. Ucraina (grupa G).

Florentin Pera vrea să plaseze echipa în primele opt locuri

Echipa națională, sub îndrumarea antrenorului Florentin Pera, își propune să atingă obiectivul de a se clasa în primele opt locuri la Campionatul Mondial de handbal feminin. O astfel de performanță ar deschide calea pentru participarea la turneele preolimpice programate în luna aprilie a anului viitor.

România se remarcă drept singura națiune de pe glob care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Țara noastră a ajuns acum la cea de-a 26-a ediție a competiției.

În această fază, cele opt grupe preliminare, fiecare cu patru echipe, vor permite celor mai bine clasate trei formații să avanseze în grupele principale. Echipele care ocupă primele două poziții în aceste grupe principale vor continua în sferturile de finală.