România are cloud guvernamental. Ministrul Digitalizării: Statul la ghișee e istorie

Datorită acestui cloud guvernamental, cetățenii vor avea posibilitatea de a interacționa digital cu orice instituție din România, eliminând necesitatea cozilor lungi și a numeroaselor documente tipărite.

Dosarele cu șină, cozile interminabile și drumurile inutile vor fi de domeniul trecutului grație implementării cloudului guvernamental. Începând de anul viitor, sistemele informatice ale instituțiilor publice din România vor funcționa interconectat, asigurând compatibilitate atât între ele, cât și cu cele europene.

Ministrul Digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat finalizarea recepției cloudului guvernamental dedicat, un pas semnificativ în transformarea digitală a României. Acesta a subliniat că, deși proiectul a fost discutat timp de un deceniu, abia în ultimul an s-au realizat schimbările legislative necesare pentru implementarea sa. Noul sistem va conecta bazele de date ale instituțiilor publice, eliminând necesitatea statului la ghișee și marcând o tranziție către o administrație modernă, atât la nivel local, cât și central.

„Am făcut recepția cloud-ului guvernamental dedicat, cea mai importantă componentă a transformării digitale pe care o are astăzi România. De zece ani s-a vorbit despre acest proiect, în sfârșit am reușit, după ce în urmă cu an de zile am reușit să schimbăm legislația, am reușit să aducem acest proiect foarte important prin care datele românilor vor fi conectate, prin care bazele de date vor fi conectate, prin care statul la ghișee va fi lăsat într-o urmă neplăcută a istoriei. Iar tot ceea ce am vrut să facem, de la Administrația publică locală la cea centrală, are ca și fundament acest cloud guvernamental”, a spus ministrul Digitalizării Bogdan-Gruia Ivan.