România are mari probleme. În plină pandemie de coronavirus și în criză economică acută ne confruntăm și cu o altă mare problemă.

România a ajuns de râsul Europei!

Chiar premierul Ludovic Orban a spus adevărul. Deși suntem a cincea ţară ca suprafaţă de agricolă, avem deficit pe agricultură de 1,3 miliarde. Dar asta nu e tot. În proporţie de peste 70% depindem de importuri.

Premierul a adăugat că deşi ţara noastră are gazul, ca resursă naturală, numai 35% din populaţie este conectată la reţeaua cu gaz. Cei de la PSD sunt acuzați de faptul că au devalizat toată industria petrochimică.

„Gândirea noastră e una simplă. Ştiţi că liberalii aveau mesajul «prin noi înşine». Ce se poate face în România putem produce în România şi trebuie să producem în România în mod competitiv, indiferent dacă este rezultatul unei iniţiative economice a unui întreprinzător român sau dacă este o investiţie străină care este realizată de un investitor străin.

Noi trebuie să asigurăm o dinamică economică, trebuie să fructificăm toate avantajele pe care le avem şi să valorificăm în mod inteligent toate resursele pe care le avem. Suntem a cincea ţară ca suprafaţă agricolă dar noi avem deficit pe agricultură.

În 2019 am avut deficit de 1,3 miliarde, iar în structura exporturilor nu exportăm valoare adăugată, noi exportăm cereale vrac şi animale vii într-o proporţie de peste 70%, iar agricultura e dependentă de tot ceea ce ai nevoie seminţe, îngrăşăminte, pesticide.

Toate imputurile, suntem într-o depedenţă de peste 70% de importuri”, a dezvăluitt Ludovic Orban în Orşova, unde a participat la prezentarea proiectului „Conducta de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa”.

Şeful Guvernului a adăugat că PNL are în vedere conectarea cât mai multor gospodării la reţeaua cu gaz. „România are gaz şi doar 35% din populaţia României este conectată la reţeaua de gaz. România are gaz şi aproape nu mai avem petrochimie, pentru că lăcustele pesediste au devalizat toată industria petrochimică.

Se ştie că gazul îl exploatezi cel mai eficient în petrochimie, nu când îl arzi direct. Noi trebuie să utilizăm această resursă în mod inteligent. În primul rând să conectăm la reţeaua de gaz natural cât mai multe gospodării. Programul nostru care este lansat de acum 2 ani «gazul românesc în casele românilor» este un program pe care îl susţinem”, a conchis Orban.