Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a transmis, marți, Maiei Sandu o scrisoare în care își arătă susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE), reamintind că Guvernul de la Chișinău poate conta pe încrederea și solidaritatea Parlamentului European.

„Locul Moldovei este în familia europeană. În acest context geopolitic dificil, vă puteți baza pe încrederea și solidaritatea Parlamentului European. Curajul și leadershipul președintelui Maia Sandu în crearea reformelor pentru aderarea la Uniunea Europeană au sprijinul nostru deplin. Vom merge împreună”, a scris, marți, Roberta Metsola pe contul ei de Twitter.

Moldova’s place is in the European family.

In this difficult geopolitical context, you can count on @Europarl_EN‘s trust & solidarity.

President @sandumaiamd, your leadership & courage in pursuing reforms towards EU membership have our full support.

We will walk together 🇪🇺🇲🇩 pic.twitter.com/TQBURUIYIZ

— Roberta Metsola (@EP_President) February 14, 2023