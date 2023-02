Ion Cristoiu susține faptul că Natalia Gavriliță, premierul care a demisionat recent, a fost competentă și a dejucat planul lui Vladimir Putin.

„Doamna Maia Sandu se bucură de ce se bucura Iohannis acum 6 ani, de fanatism. Maia Sandu zice că în octombrie anul trecut statul moldovean a fost pus în pericol de agenți ruși. Statul, la conducerea căruia se afla premierul Gavriliță a fost competent și a dejucat planul lui Putin. Gavriliță a fost demisă ieri, în condițiile în care a dejucat planul lui Putin, cum vine asta?”, a pus problema jurnalistul Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu susține că Maia Sandu a explicat niște demonstrații

„Regimul Maia Sandu stă foarte prost, inflația este la 40%, este ceva dezastruos. Asta și pentru că R. Moldova a depins foarte mult de Rusia, print importuri, exporturi ș.a. Ea a adus la începutul războiului o politică prudentă, deșteaptă. După vizita lui Hellvig în R. Moldova s-a întâmplat ceva cu ea. I-au descoperit slăbiciunea, anume că este un politician provincial, a fost invitată de Macron, Merkel. Nu i-a dat nimeni niciun ban, și atunci ea s-a trezit cu o situație economică catastrofală, în competiție cu Gavrilița. Dacă vă uitați la ultimul sondaj de opinie este îngrijorător, ea are 28%, partidul ei are 33%, al doilea partid, care e prorus, are 31%, iar ȘOR are 18%. Partidul ei e în cădere, atunci a venit cu „agenturile”, a descris Ionuț Cristache.

În replică, Ion Cristoiu a afirmat că „declarația Maiei Sandu este isterică, nu are nicio valoare, a explicat niște demonstrații. S-a mai întâmplat un lucru neobișnuit în istoria modernă, Zelenski s-a dus în fața liderilor democrațiilor din lume și spune că serviciul lui a interceptat un document despre Rusia. Lucrurile astea se fac discret, Ursula trebuia să îl întrebe în ce context i-a spionat ei pe ruși în favoarea Republicii Moldova. Declarațiile ei se bazează pe ce a zis Zelenski, Ucraina vrea să ia în custodie R. Moldova de la România. Maia Sandu o pune de o dictatură cu fustă, de asta l-au pus pe nenea ăsta, Gavrilița era mai democrată. Ea așa fragilă cum e va pune de o dictatură, și Occidentul va fi de acord.”

Zelenski e conștient că Ucraina e tocată, și atunci a început cu racheta

„Documentul invocat de Zelenski și declarația ei istorică, nu vorbește de încercările Moscovei de a invada, ci de a destabiliza. Toți tipii care ajung la putere identifică protestele, mârâielile ca destabilizare. Dodon e pe locul doi după ea, are vreo 15%.

Ucraina vrea cu orice preț să tragă o țară membră NATO, povestea cu racheta miroase. Până la urmă Zelenski se gândește că până la urmă la Bahmut mor ai lui, mor ucraineni, probabil se gândește că Occidentul trimite arme, și nu trimite arme, el știe că e fără ieșire, și atunci încearcă tu scenarii precum racheta.

Dacă noi ne vârâm în toată ciorba de acolo trage și NATO. Este vital, ai pe de o parte semne că Zelenski vrea neapărat să atragă o țară NATO, adică pe noi. La ora actuală Occidentul are cel mai simpatic pentru ei, față de al doilea război mondial, Anglia nu e bombardată, totul se întâmplă pe un singur teritoriu, nu mor englezi și francezi, mor ucrainenii. Zelenski e conștient că Ucraina e tocată, și atunci a început cu racheta.”, a afirmat jurnalistul.