Robert Turcescu a transmis recent un mesaj pe Facebook în care politicianul susține că s-a îngrozit când a văzut „dimensiunea dezastrului din sistemul bucureștean de încălzire centralizată”.

„Cioloș, Iohannis, va mai aduceți aminte? In mai 2016 (!) cind abia intrasem in politica si candidam la Primaria Capitalei, m-am ingrozit vazind dimensiunea dezastrului din sistemul bucurestean de incalzire centralizata.

Știam ca e rau, am aflat si am vazut cu ochii mei ca e foarte grav. Mi-am bagat picioarele in ea de retorica de campanie si am scris o scrisoare pe care am depus-o si la Cotroceni, si la Palatul Victoria, in care le spuneam lui Cioloș si lui Iohannis ce am vazut si ce am aflat: e grav, e foarte grav, faceti ceva! Au trecut de atunci cinci ani. Cinci ani!”, scrie Robert Turcescu pe Facebook.

Robert Turcescu, înmărmurit

„Firea n-a facut nimic ca era ticaloasa, dar tu, Iohannis, președinte, ce ai făcut? Tu, Cioloș, mare datator din gura, ce ai facut? Nu va e, ma, rusine?! De ce nu ati discutat despre situația incalzirii din București într-o sedinta CSAT? Nu era o situatie de amenintare la adresa securității nationale? Sa-ti moara oameni de frig si din cauza frigului?

Iata, la cinci ani distanță de la acel moment, se întîmplă. Sintem in doliu si voi puteați face ceva sa nu ajungem aici! Eu am strigat, v-am scris, am ajuns sa fiu tîrît de Firea prin tribunale pentru ca am strigat despre cum se fura in firmele infiintate de ea la Primaria Capitalei! Voi ce ati făcut?”, a conchis Turcescu în postarea respectivă.

La ce scrisoare se referă politicianul?

În anul 2016, politicianul a transmis o scrisoare deschisă către Klaus Iohannis și Dacian Cioloș.

„Domnule Presedinte Klaus Iohannis,

Domnule Prim-Ministru Dacian Ciolos,

Slava Domnului, nu sintem pe picior de razboi, dar sintem la doar citeva luni distanta de un adevarat dezastru: un milion si jumatate de bucuresteni ar putea ingheta in iarna anului 2016 in propriile apartamente conectate la sistemul centralizat de incalzire gestionat de RADET.

Criza financiara fara precedent in care se afla Regia de Termoficare Bucuresti face imposibila in acest moment nu doar functionarea propriu-zisa a acestei entitati economice, dar anuleaza in cel mai propice moment din an orice lucrare de interventie, intretinere, revizie si reparatii a sistemului care alimenteaza cu apa calda si caldura majoritatea locuitorilor Capitalei Romaniei.

Nu sint bani, nu exista vointa politica pentru rezolvarea acestei adevarate crize de sistem si, mai ales, nu exista competenta manageriala si administrativa la nivelul Primariei Capitalei si al Ministerului Energiei pentru a solutiona o problema dincolo de agenda campaniei electorale in care ne aflam in aceste zile.

Vorbim, totusi, de Capitala Romaniei, orasul care da acestei tari cel mai mare procent din produsul intern brut. Ce vina au bucurestenii ca ani de zile la conducerea RADET niste politruci nevolnici deghizati in administratori ai orasului au adus in faliment sistemul centralizat de incalzire? Ce vina au bucurestenii si angajatii RADET ca vreme de aproape trei decenii infrastructura de termoficare a Capitalei a fost lasata sa putrezeasca ajungind azi in situatia critica de a ameninta viata locuitorilor acestui oras pe timp de iarna?

Cerea măsuri urgente de stabilizare a situației

Poate nu va pasa, domnilor, dar ar trebui sa va ingrijoreze! Pentru ca in aceasta iarna, a anului 2016, daca nu se vor gasi masuri urgente de stabilizare a situatiei, pe linga bucurestenii din apartamentele inghetate bocna se va intra intr-o criza teribila pe toate palierele: vor fi scoli, spitale si institutii publice care nu vor mai putea functiona din cauza sistarii agentului termic!

Insist sa intelegeti ca TREBUIE sa va implicati in rezolvarea conflictului ELCEN-RADET.! Va rog sa intelegeti ca RADET are nevoie urgenta de fonduri pentru a face macar reviziile necesare programate in aceasta perioada din an. Vreau sa intelegeti ca aceasta scrisoare deschisa e rezultatul unor discutii punctuale si aplicate cu angajatii si sindicalistii RADET si ca nu constituie un banal apel electoral.

Trag acest semnal de alarma si va adresez aceasta scrisoare deschisa pentru ca Bucurestiul este azi un oras abandonat de administratorii lui, iar situatia speciala in care se afla RADET reclama masuri exceptionale.

Fara urma de ironie, spun apasat ca ar fi necesara convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru analizarea acestei situatii avind in vedere ca Bucurestiul se afla la distanta a doar citeva luni de o posibila situatie de criza fara precedent: un milion si jumatate de oameni prizonieri ai frigului in propriile apartamente. Va rog sa ginditi la rece acum, cit inca e cald afara”, scria Robert Turcescu în acel moment.

