Jurnalistul Robert Turcescu face dezvăluiri incendiare din interiorul scandalului de la Sectorul 1. Acolo, primarul Clotilde Armand se află într-un conflict deschis cu cei de la compania de salubrizare Romprest şi a decis să nu mai plătească facturile restante.

Adevăratul motiv pentru starea de alertă

Robert Turcescu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-ar dori instituirea stării de alertă în Sectorul 1. Surse aporpiate lui Robert Turcescu spun că dacă s-ar institui starea de alertă, ROSAL, compania lui Silviu Prigoană ar prelua salubritatea în sector. Asta s-ar întâmpla după rezilierea contractului.

Mai mult, Turcescu susţine că după ce se va face o licitaţie care va dura foarte mult timp compania Veolia va fi cea care va câştiga dreptul de a se ocupa de salubritate în cel mai bogat sector din Capitală. “Surse: dacă prefectul declară stare de alertă în Sectorul 1, Armand va aduce ROSAL, compania lui Silviu Prigoană in locul Romprest.

ROSAL a pierdut un contract de curățenie stradală la Ploiești, deci are niste oameni disponibil si niște utilaje disponibile. Apoi urmează o licitație. Intocmirea caietului de sarcini va dura luni de zile, timp in care, pe lângă companiile românești va avea timp sa depună oferte si compania franceza Veolia. Care Veolia va si câștiga, in cele din urma, licitația. Tic-tac, tic-tac…”, a scris Turcescu pe o reţea de socializare.