Silviu Prigoană a murit! Omul de afaceri a decedat la doar 60 de ani la un restaurant din Brașov. Un martor care a asistat la întreaga scenă susține ferm că omul de afaceri a început să tușească extrem de tare și s-a prăbușit la pământ, înecându-se cu mâncare.

Cei de la ProTV, însă, care citează surse medicale, spun că omul de afaceri ar fi suferit un infarct. El a fost resuscitat, dus la un spital din Braşov, însă nu a mai putut fi salvat.

Silviu Prigoană urma să împlinească 61 de ani peste doar câteva săptămâni, în data de 22 decembrie 2024.

La doar câteva minute distanță după ce s-a aflat totul, Traian Băsescu, fostul președinte al României, i-au adus un ultim omagiu. Pentru el, Silviu Prigoană a fost un om legendar, un om de afaceri exemplar pentru care nu are decât cuvinte de laudă. A fost un om extraordinar și cei care au fost în jurul lui au învățat ce înseamnă să fii corect. A fost un om de afaceri pentru care a avut tot respectul.

Nume mari din presa românească, precum jurnalistul Robert Turcescu și realizatorii TV Victor Ciutacu și Mircea Dinescu, i-au adus un ultim omagiu regretatului om de afaceri.

„Nici acum nu-mi vine să cred, mai ales să moară în felul acesta. Nu-mi vine să cred că acolo nu era un chelner, cineva din personal, care să știe să facă o manevră Heimlich eficientă. Sunt în stare de șoc, este un om pe care l-am cunoscut foarte bine, putem spune că am fondat Realitatea TV, pur și simplu nu-mi vine să cred”, a dezvăluit jurnalistul Robert Turcescu.

„Odihneste-te-n pace, Silviule, ca si asa n-ai stat o clipa”, a scris Victor Ciutacu pe rețelele sociale.

„A fost un șoc, am fost cu Prigoană ca un frate. A venit la mine la ușă să-mi spună că el vrea să facă o televiziune. Eu am râs și l-am întrebat și mi-a zis că are o firmă de gunoi. Am râs și l-am refuzat. A venit de 3 ori și ultima dată mi-a promis că îmi dă 5% din firma de gunoi, 5% din afacerea cu gunoaie și 20% din Etno, care nici nu exista atunci.

(…) Avea simțul ironiei si autoironiei foarte dezvoltat. Proștii se laudă singuri. (…) Am făcut revelioane împreună, am făcut emisiuni, până l-a speriat Adrian Năstase. Am dat înapoi ca idiotul toate acțiunile alea, nu m-am supărat pe el, nici el pe mine”, a povestit Mircea Dinescu, fost realizator de emisiuni TV la Realitatea TV.