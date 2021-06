Jurnalistul Robert Turcescu a răbufnit! Este doar unul dintre locuitorii Sectorului 1 care nu mai suportă starea de fapt.

Conflictul dintre primarul Clotilde Armand și societatea de salubrizare Romprest s-a prelungit foarte mult, fiind departe de a se fi încheiat, context în care bucureștenii se plâng că se confruntă cu o situație greu de tolerat, cea a munților de gunoaie de pe străzi și din curți.

Jurnalistul Robert Turcescu a răbufnit! ”Eu sunt cu taxele plătite la zi, an de an”

Iar gunoaiele neridicate au făcut ca Sectorul 1 să fie invadat de șobolani, țânțari și alte insecte, un adevărat pericol pentru sănătatea publică.

”Am scris, am zis, iată unde am ajuns: in sectorul 1 Romprest nu mai ridica gunoiul menajer. Stam cu pubelele pline si așteptăm sa se impace Clotilda cu operatorul de salubritate. Stiti ceva?

Nu ma intereseaza ce au ei de impartit! Eu sunt cu taxele platite la zi, an de an. Daca au probleme legate de contract, sa si le rezolve in justitie, dar eu, platitorul de taxe, cer sa nu ajung in situația de a ma lupta cu șobolanii prin curte sau pe strada!

Abia astept sa vad cum rezolva frantuzoaica aceasta situație. A promis ca in 24 de ore aduce in locul Romprest un operator nou de salubritate. Sa-l aduca! Daca nu rezolva, ma duc si-i rastorn pubela pe treptele de la Primarie!”, a scris Robert Turcescu miercuri pe Facebook.

Romprest și-a suspendat integral activitatea pe 1 iunie

Războiul dintre Clotilde Armand şi Romprest continuă, după ce compania a anunțat recent că va sista strângerea gunoaielor din cauza neplăţii facturilor conform contractului.

Bucureștenii ar putea rămâne din nou cu grămezi de gunoaie neridicate, asta după ce primăria condusă de Clotilde Armand a refuzat să plătească serviciile prestate. Romprest transmite că nici contractul cu depozitul Iridex nu a fost prelungit, de data asta de PMB, astfel că gunoaiele nu mai pot fi duse acolo.

”Compania Romprest Service SA va aduce la cunoștință că operatorii stațiilor de sortare/tratare a deșeurilor colectate și transportate de către Romprest au limitat activitatea începând cu dată 22.05.2021, iar începând cu 01.06.2021 au suspendat integral activitatea, din cauza neachitării serviciilor prestate în beneficiul Sectorului 1.

Totodată, depozitului ecologic Iridex nu i s-a prelungit contractul de către Primăria Municipiului București, iar Autoritatea contractantă, căreia îi revine această obligație legală, nu a dispus o soluție alternativă, până la acesta dată, deși a fost notificată în mod repetat în acest sens, încă din dată de 09.04.2021.

Astfel, începând cu dată de 01.06.2021, deșeurile care nu mai necesită tratare și sunt colectate separat de către Romprest nu mai pot fi predate unui operator autorizat și agreat de către Autoritatea contractantă, prin urmare deșeurile respective nu mai pot fi colectate”, transmite compania de salubrizare într-o informare.