La vârsta de 77 de ani, Rică Răducanu, fostul portar de legendă al fotbalului românesc, a dezvăluit că nu doar că nu are acces la pensia sa, ci nici nu cunoaște detaliile legate de eventuale majorări ale acesteia, în urma deciziilor guvernanților.

Într-un interviu acordat playtech.ro, Răducanu a explicat că gestionarea banilor din pensie este în responsabilitatea partenerei sale de viață, Ștefania, iar el nu dispune de informații privind evoluția sau ajustările financiare la care ar fi avut dreptul.

”Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe, o s-o întreb. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele, am viciul ăsta, am mai lăsat pe acolo mulți bani, mii de euro. Așa că ea o ia, ca să achite facturile la casă, la lumină, gaze, apă. Din ce rămâne, mai luăm medicamente, mâncare”, a detaliat Rică Răducanu.