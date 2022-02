Rezultate financiare pe Trimestrul IV pe piețele externe. A fost un sezon de raportări financiar extrem de volatil

Deși raportările din SUA au fost majoritar pozitive, indicii americani au reacții instabile de la o zi la alta, conform unui comunicat. Adrian Codirlasu, Vicepresedinte CFA Romania spune ca „piata americana a crescut mult si probabil trebuia o corectie. In plus, au aparut anticipatile de majorare de rata de dobanda, deci bani mai scumpi, iar FED-ul a spus ca va tipari mai putin sa chiar va stopa tiparirea de bani. Companiile de tehnologie, cu exceptia celor mari, nu genereaza profit. Start-up-urile care au avut cresterile acelea mari nu genereaza profit si, brusc, finantarea devine mai scumpa pentru ele – de aici corectia. Companiile mari au scazut si ele, dar nu atat de mult ca cele mici si fara profit. Profitabilitatea este esntiala – o companie care poate sa duca mai departe socul in pret, aceea poate sa ne protejeze de inflatie. Iar acelea au avut acum cresteri semnificative”.

Liviu Moldovan, analist financiar cu experienta pe pietele externe, spune ca asistam la un fenomen pe care rareori l-a mai intalnit: „In opinia mea, avem de-a face cu un sezon de raportari financiar extrem de volatil. In general, setoarele mergeau la unison, insca acum am vazut diferente mari intre acestea. Anul acesta sunt foarte mari diferente inclusiv intre companii din acelasi sector. Sectoarele care au avut foarte mult de beneficiat ca urmare a pandemiei sunt cele care au subperformat. De exemplu, companiile din zona de streamming. Inevitabil sectorul energetic a supraperformat. Insa eu nu as face sector rotation acum, in sensul in care as iesi din diverse active si sa intru in energie”, precizeaza Moldovan.

In ceea ce priveste rezultatele din sectorul bancar, Moldovan vede o particularitate, in raportarile la Q4: „Trebuie separata componenta de trading de cea de creditare. Au fost trimeste multe in care JP Morgan sau Goldman Sachs veneau cu rezultate foarte bune insa, cea mai mare din profitabilitate era asigurata din activitatea de trading, investitionala, nu din cea de creditare. Ele pot sa scape de una din probleme, pentru ca bancile intotdeauna s-au plans de dobanzile negative. 10 ani de cand in Europa se pune problema mai degraba de deflatie decat de inflatie si in care ei s-au plans de ce a facut ECB. Mario Dragi, in tot madatul sau a venit cu masuri si cu dobanzi negative dar a intordus cont de divising pentru ECB la 4-5 ani de zile dupa ce americanii implementasera acelasi mecanism. Mai departe, Christine Lagarde, la randul ei, a venit cu masuri in timpul pandemiei ca nu cumva CPI-ul sa treaca in zona negativa. Asta era principala problema. Si bancile era intotdeauna suparate de faptul ca orice depozit la Banca Centrala era mereu taxat, penalizat. Era expresia <<Costa sa tii bani la banca!>>

Vor scapa de problema aceasta. O sa fie dobanzi ceva mai mari, dar eu cred ca trebuie sa fim mai atenti la partea de consum – cat de mult ii afecteaza pe cetateni cresterea facturilor. La noi se face mult caz, insa in Germania sau Franta s-ar putea ca populatia sa aiba rezerve de bani sau salariile necesare sa achite aceste facturi”, comenteaza Moldovan.

Care este sursa volatilității în piețe?

L-am intrebat pe Liviu Moldovan de ce crede ca avem reactii emotionale, cu cresteri si caderi de peste 20-30% intr-o singura zi. Analistul spune ca „o mare parte dintre investitorii nou intrati in piete odata cu pandemia – pentru ca atunci a fost un mare influx de investitori in piata – deoarece ca stateau acasa si nu aveau ce face, nu au avut de unde sa acumuleze experienta necesara pentru a putea gestiona niste momente de acest gen. Iar acum, cand apar tensiuni de acest gen in piete, reactioneaza mai putin rational ci, mai degraba, emotional. Un sofer incepator daca merge cu 140 de km/h pe autostrada si se intampla ceva in fata, nu e vina lui ca nu o sa aiba cea mai buna reactie…”, concluzioneaza analistul.