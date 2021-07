Trei europarlamentari români au convins Parlamentul European să inițieze o rezoluție comună pentru apărarea drepturilor șoferilor de camion în UE.

Solicitările respective au venit în urma discuției din Comisia PETI ce a avut loc în data de 15 iulie 2021 și au vizat inițierea unei rezoluții comune pentru apărarea drepturilor șoferilor de camion din UE.

„Europarlamentarii Vlad Gheorghe (USR), Ramona Strugariu (USR) si Cristian Terhes (PNTCD) au solicitat in Comisia PETI si li s-a admis ca aceasta comisie, impreuna cu Comisiile LIBE si TRAN (trasporturi), sa initieze o rezolutie comuna pentru apararea drepturilor soferilor de camion din UE.

Solicitarile au venit in urma discutiei din Comisia PETI, din data de 15 iulie 2021, a petitiei trimise de dna. Adriana Muresan, in numele Asociatiei Civice Voluntari in Europe, prin care aceasta se plangea de faptul ca autoritatile franceze nu fac nimic pentru a opri crimele, furturile si talhariile soferilor care traverseaza Franta, chiar recent un sofer roman, Mihai Spataru, fiind ucis in fata sotiei sale de catre infractori. Petitia aceasta a fost semnata electronic de peste 22,000 de persoane”, a transmis Cristian Terheș într-o postare realizată pe Facebook.

Greutățile întâmpinate de șoferii de camion pe drumurile din UE

Potrivit informațiilor transmise de Cristian Terheș, Adriana Muresan a explicat greutățile întâmpinate de șoferii de camion pe drumurile din UE.

„Dna. Adriana Muresan, in prezentarea petitiei sale, a explicat greutatile intampinate de soferii de camion pe drumurile din UE, acestia fiind nevoiti deseori, din cauza lipsei parcarilor securizate, sa se opreasca pentru odihna in locuri nesigure, unde inclusiv viata le este pusa in pericol. Europalamentarul Vlad Gheorghe (USR), luand cuvantul pe cele relatate in Comisie atat de catre petitionar, cat si de catre reprezentantul Comisiei Europene si Europol, a solicitat organizarea unei misiuni a Parlamentului European in Franta (fact finding mission), pentru a vedea la fata locului conditiile din parcarile de camioane si modul cum autoritatile franceze raspund atunci cand sunt apelate de soferii atacati.

Un europarlamentar polonez din Grupul ECR a aratat ca atacarea si chiar uciderea soferilor de camion se intampla destul de des, dand exemplul si unui sofer polonez care a fost ucis de migranti. Acesta a solicitat initierea unei rezolutii de catre Comisia PETI cu privire la apararea drepturile soferilor de camion. Europarlamentarul Ramona Strugariu (USR) a vorbit despre faptul ca toate aceste atacuri si agresiuni impotriva soferilor le afecteaza drepturile fundamentale, motiv pentru care ar fi util ca rezolutia Comisiei PETI, cu privire la drepturile soferilor de camion, sa fie una comuna cu cea a Comisiei LIBE.

Europarlamentarul Cristian Terhes (PNTCD), vorbind la final, dupa ce a punctat problemele cu care se confrunta soferii de camion si faptul ca atat autoritatile franceze cat si Comisia Europeana nu au facut nimic concret pentru a opri aceste atacuri si a-i proteja pe soferi, a spus ca sustine propunerea colegului Vlad Gheorghe de initiere a unei misiuni a Parlamentului European in Franta pentru a constata la fata locului situatia grava cu care se confrunta soferii de camion.

De asemenea, europarlamentarul Terhes a spus ca sustine propunerea colegei Strugariu pentru o rezolutie comuna a Comisiilor PETI si LIBE, dar ca acestora e bine sa li se alature si Comisia TRAN, deoarece e comisia specializata pe transporturi. La finalul dezbaterii pe aceasta petitie, presedinta Comisiei PETI a spus ca va da curs acestor solicitari si va demara procedura pentru o rezolutie comuna a comisiilor PETI, LIBE si TRAN pe tema drepturilor soferilor de camion in UE”, a completat europarlamentarul.

„Fara sa fi discutat inainte unii cu alti, toti europarlamentarii, indiferent de grup, am vorbit pe aceeasi voce pentru aceasta cauza importanta. Siguranta soferilor de camion in UE este o chestiune care ne priveste pe toti si vom face tot ceea ce tine de noi pentru a le apara drepturile si a li se oferi protectia fireasca necesara”, a spus Cristian Terhes.

Sursă foto: Dreamstime