După mai multe burse și traininguri în SUA a decis să-și înființeze propria clinică dedicată sănătății femeii. Cu un credit luat de la Banca Transilvania a construit din temelii Donna Medical Center, în urmă cu șapte ani. Investițiile în aparatura medicală au fost unele consistente și astfel s-a ajuns ca centrul să devină unul extrem de apreciat de pacienți, iar cererea să fie uneori peste posibilitățile clinicii.

Elena Claudiua Teodorescu a reușit să facă performanță în imagistica sânului și peste 100.000 de femei i-au fost paciente în cei 20 de ani de carieră. „Am lucrat mereu peste 12 ore pe zi și lucrez și acum la fel. Întotdeauna am pus pacientul pe primul plan și am încercat să ajut. Prevenția sau diagnosticarea salvează vieți, iar eu de aceea mi-am dorit să ajung medic. Să pot salva vieți”, a spus fondatoarea Donna Medical Center pentru Capital.

Recent, a decis să treacă la următorul nivel și a achiziționat tot cu un credit de la Banca Transilvania cel mai avansat RMN 3 Tesla din România și odată cu acesta a deschis și un al doilea centru Donna, de data aceasta în Pipera, după cel din zona Traian.

Costul acestui aparat se ridică la peste 1,8 milioane de euro și este extrem de performant, șansele de diagnosticare corectă a pacienților fiind mult mai mari. Și nu doar în afecțiunile mamare, ci și în toate celelalte.

Diagnosticare mai ușoară

„Acest aparat este visul oricărui radiolog. Pentru acuratețea diagonosticării, în special în afecțiunile maligne complexe este nevoie de aparatură performantă. Doar așa putem ajuta cu adevărat pacienții”, a spus doctorul Mugur Grasu, care este și șef de lucrări la Institutul Clinic Fundeni, dar care colaborează și cu clinica Donna Center.

Vlad Teodorescu este fiul Elenei Claudia Teodorescu și se ocupă de partea de management a clinicii. „Am dorit să facem din Donna Medical Center un centru de excelență în imagistică și de aceea am și investit foarte mult atât în aparatură medicală, cât și în medici. Am adus în echipă unii dintre cei mai buni radiologi din România. În anul 2018, cifra de afaceri a clinicii a fost de 1.5 milioane de euro. Pentru anul 2019, ne propunem dublarea acesteia. Feedback-ul venit din partea pacienților ne-a dat aripi să continuăm ceea ce am început și să dezvoltăm”, a spus Vlad pentru Capital.

Câteva date tehnice despre noul aparat RMN 3 Tesla

Aparatul RMN se numește „SIEMENS Magnetom Vida 3T” și reprezintă cea mai nouă generație de RMN 3T de la Siemens, cu multe performanțe inovative, din care sunt de remarcat:

1. Cel mai avansat magnet 3T, ce oferă imagini extrem de omogene și de o calitate excepțională în tot volumul examinat. Rezultate mult îmbunătățite în aplicații ce necesită un câmp vizual larg, precum la examinările abdominale sau cele ale extremităților.

2. Prima tehnologie 3T din lume echipată cu sistemul BioMatrix, ce permite aparatului RMN 3 Tesla să se adapteze anatomiei și fiziologiei (respirației) fiecărui pacient efectuând o examinare imagistică personalizată chiar și în regiuni mai dificile precum cap/gât, coloană vertebrală sau abdomen, reușind să elimine artefactele de mișscare, oferind imagini de cea mai înaltă calitate prin scanările precise cu magneți Bio Matrix Tuners.

3. Acuratețe la diagnostic nemaiîntâlnită până acum, adaptabilitate la anatomia fiecărui pacient și viteză în scanare, obținute cu ajutorul antenelor BioMatrix, o nouă generație de antene cu o densitate ultra-ridicată.

4. Diminuarea cu până la 30% din durata investigațiilor, fără a sacrifica din rezoluția maximă a imaginilor, cu ajutorul tehnologiilor GO, ce lucrează împreună cu Algoritmul de Inteligență Artificială și cu sistemul Biomatrix pentru fluidizarea proceselor de pregătire a pacientului, achiziție, reconstrucție și distribuție.

5. Confort semnificativ îmbunătățit pentru pacienții claustrofobi, printr-un diametru al tubului cilindric de 70 de cm.

6. Posibilitatea de a examina pacienți supraponderali de până la 200 kg.

Echipa de medici și investigații RMN efectuate

Echipa de medici ce vor interpreta examinările efectuate pe noul Siemens Magnetom Vida 3T este compusă din medici radiologi de renume din București, cu supraspecializări diverse, astfel încât în noul Centru de Excelență în RMN se vor efectua investigații RMN complexe pentru toate tipurile de patologie.

Categoriile de investigații RMN 3T includ cranio-cerebral, coloană vertebrală, abdominal, pelvin, prostată, musculo-scheletal, mamar, cardiac, pediatric, whole body, aparatul fiind dotat cu antene pentru a permite efectuarea tuturor acestor examinări.

Printre medicii colaboratori, enumerăm:

Dr. Ioana Smărăndița Lăcău, medic primar – expert în RMN cardiac, RMN de cap și coloană, RMN musculo-scheletal

Șef Lucrări Dr. Mugur Grasu – medic primar – expert în RMN de abdomen, pelvis, prostată

Dr. Marian Ștefănescu – medic primar – expert în RMN de cap și coloană, RMN musculo-scheletal

Dr. Ioana Ghervasie – medic primar – expert în RMN de cap și coloană, RMN musculo-scheletal

Dr. Gina Zaharia – medic primar – expert în neuroradiologie, RMN oncologic, RMN whole-body

Dr. Bogdan Teodorescu – medic primar – expert în RMN de cap și coloană, RMN musculo-scheletal

Dr. Teodorescu Elena Claudia și Dr. Nicole Cuturela – medici primari – experți în RMN mamar