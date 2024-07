La începutul anilor 2000, Vlad Ardeleanu a fondat la Timișoara rețeaua de supermarketuri Artima. Compania a fost ulterior achiziționată de un fond de investiții și a ajuns, într-un final, o componentă de Carrefour România. Invitatul podcastului ”Picătura de business” a activat pentru o perioadă în cadrul companiei de retail, după care a ajuns CEO al Superbet. În doar cinci ani, între 2015 și 2020, a crescut rețeaua de agenții a casei de pariuri într-un mod spectaculos.

”În general, sunt un retailer ca tipar de manager, așa că o să vă dau un indicator legat de numărul de agenții pe care îl avea Superbet. Când eu am m-am alăturat organizației erau în jur de 300 de agenții. Când am făcut tranzacția cu Blackstone, cel mai mare fond de investiții din lume, aveam 1400. Dintre care 400 erau în franciză și 1000 erau deținute de către noi. Superbet a crescut foarte mult în perioada aceea și nu doar pe retailer, ci și pe online pe tehnologie”, explică Vlad Ardeleanu.

Dar anul 2020 l-a adus în fața unei noi provocări profesionale: Medima. De ce a trecut Vlad Ardeleanu de la retail către servicii medicale? Asta a fost prima curiozitate a mea.

”Medima este un retailer de servicii medicale. Pentru că eu dacă ar fi să prezentăm altfel lucrurile aș spune că m-am definit ca un manager de rețele, am construit rețele de supermarketuri, am construit rețele de pariuri sportive, am construit rețele de servicii medicale, toate au același aceeași fundație. Intenția mea de a crea altceva după perioada Superbet și în primul rând mi-am dorit ceva ce poate fi un retail care nu poate fi atacat de online”, explică pentru infofinanciar.ro.