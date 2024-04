Un bun exemplu ar fi materialul publicat în care se scrie că medicul Cîrstoiu obișnuia să-și trimită pacienții care veneau la stat, la Spitalul Universitar către mediul privat.

În materialul respectiv se dau date specifice despre o anumită clinică. De asemenea, se notează și că el și cu soția acestuia sunt acționari la această afacere.

Cîrstoiu și golănia din ziua de azi

„Am observat și eu că e la modă golănia în ziua de azi”, spune Cătălin Cîrstoiu în cadrul podcastului HAI România. „Dar nu cred că este și cazul meu. Despre ce se scrie în investigația respectivă nu ar fi tocmai adevărat. Altfel stau lucrurile”.

În acest sens, candidatul la Primăria Generală dorește să spună și partea sa poveste: „Se scrie că eu am încasat dividende de la o firmă numită Anemona Clinical Services. Însă nu are nicio legătură cu medicina. Era vorba despre strict de închiriere de imobile. Este vorba despre un SRL cu activitate imobiliară. Iar acei bani despre care se vorbește au fost tranzacționați pentru astfel de servicii”, explică acesta situația.

„Nu sunt acționar majoritar”, ține el să sublinieze. „Spațiul despre care se tot discută aparține firmei Anemona Clinical Services. Și sunt trei firme care au contracte acolo. Și la una dintre aceste firme a lucrat și socrul meu, medic pediatru în Mioveni, în județul Argeș. Are acum peste 90 de ani, dar a fost mereu un medic pediatru foarte bun”.

Drept la replică

După aceea, explică legătura dintre el și una dintre firmele respective: „Este acum (socrul acestuia – n.r.) administratorul uneia dintre firme și noi am făcut un punct de lucru la această firmă, căci era un lucru facil. Era deja o firmă cu un nume în domeniu. Și în plus, era și mai ușor pentru noi decât să înființăm altă firmă, să o luăm de la zero pentru a lucra tot în același domeniu”.

Cât despre un episod specific prezentat de această dată de altă publicație, despre un pacient din această clinică privată transferat către alta de Cătălin Cîrstoiu, acesta din urmă ține să explice: „Ei bine, medicii care lucrează la acea policlinică, cum e în orice altă policlinică, au același regim. Au un contract încheiat, pe PFA, pe SRL, cu firme care prestează servicii medicale și care sunt acreditate să facă așa ceva”.

„Medicii de acolo au program, consultă, au pacienți și iau salarii în baza unor contracte”, mai spune candidatul la Primăria Generală. „Eu m-am dus acolo când am avut situații care ne depășeau. Primul caz, spre exemplu, prezentat de HotNews, doamna respectivă avea o mare problemă de sănătate. Eu eram acolo, speram să ies cu soția mea în oraș că făceam 25 de ani de căsnicie. Însă a avut mulți pacienți și s-a întins foarte mult”.

Dorinţa de a ajuta un pacient a fost transformată în cu totul altceva de presă

Acesta mai spune că, medic fiind, nu a putut să nu intervină atunci când i s-a cerut ajutorul: „Ei bine, acolo era și această doamnă cu o problemă de sănătate foarte gravă legată de o tumoră. Iar doctorii care aveau consultații la ortopedie în ziua respectivă mi-au cerut să mă mă uit peste analize, peste RMN că ar fi ceva ciudat acolo. Într-adevăr, așa era”.

„Și i-am recomandat de urgență o investigație mai amănunțită pentru a putea afla dacă diagnosticul este unul mai grav. Din dorința de a o ajuta pe doamna respectivă, am sunat și am rugat să i se facă o programare”, povestește Cîrstoiu. Iar din acest episod s-ar fi ajuns la întreaga discuție despre transferul de pacienți, spune el.

După care mai explică faptul că a dorit doar să ajute un om aflat la nevoie: „Este foarte greu să-i spui unui om că are o problemă gravă de sănătate. Și, pentru a fi și mai bine pentru dânsa, am specificat ca pe recomandarea respectivă să se pună parafa mea pentru a o ajuta. Parafa aceea este o expresie a competenței profesionale a fiecărui medic și ar fi ajutat-o numele meu acolo. Semnătura mea nu există. Este doar această parafă”.

Medicina, brățară de aur

„Medicina nu se face între 7 dimineața și 3 după-amiaza”, ține Cătălin Cîrstoiu să menționeze. „Uneori ajungi cu programul și până la 5 sau chiar mai târziu. Nu se operează doar între 7 și 15. Eu sunt în sala de operație și la 5 dimineața dacă este nevoie”.

Apoi, explică de ce sistemul de sănătate din România ar trebui modificat în unele locuri, mai ales din punct de vedere legislativ, spune acesta. „Și-a pus cineva problema că la ora aceea am fost în sala de operații și mi-am făcut treaba, chiar dacă era în afara orelor de muncă?”, se întreabă medicul.

„Medicina nu se face la program, repet. Când ești medic, e de datoria ta să ai grijă de oameni, chiar dacă te afli la muncă sau nu. Poate ești pe stradă și i se face cuiva rău. E de datoria ta, ca medic, să intervii în ajutor”, spune candidatul la Primăria Generală în cadrul podcastului HAI România.

Probleme mari în sănătate

În continuare, dezvoltă o altă problemă din acest sistem, o problemă apărută acum în urmă cu câțiva ani. „Pe vremea când era ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, apăruse o ordonanță ce specifica faptul că, dacă ocupi funcție de manager, director de secție, de laborator și așa mai departe, nu vei fi compatibil cu orice altă funcție salarizată sau nesalarizată cu excepția activităților medicale sau de învățământ din aceeași unitate medical”.

Iar pentru că situația este una destul de neclară, Cătălin Cîrstoiu vine cu următorul exemplu precis: „Eu, profesor universitar, sunt invitat la politehnică, la Facultatea de Inginerie Medicală, să țin un curs. Cum s-a și întâmplat, de altfel. Ei bine, această ordonanță mă aducea în stadiul de a fi incompatibil pentru a preda la acel curs”.

„Acea OUG a fost blamată apoi ani de zile. S-a dorit distrugerea a tot ce înseamnă conducere în sistemul medical”, conchide medicul.