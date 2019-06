Deputatul PSD Andrei Pop a decis să demisioneze din toate funcțiile pe care le deținea, ca urmare a rezultatului slab al formațiunii politice la europarlamentare. El a renunțat la toate funcțiile deținute în organizația județeană în urma rezultatului „dezastruos” înregistrat de partid la alegerile europarlamentare.

„M-am retras din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației PSD Ialomița. Decizia mea este o asumare (individuală) a rezultatului dezastruos din alegerile europarlamentare. Nu plec din PSD. Nu dezertez. Nu fug. Rămân un simplu membru. Îmi asum. Rămân ca să construiesc.

În următoarea perioadă, voi duce mai departe o serie de proiecte începute, voi propune noi inițiative legislative, voi încerca să răspund cât mai bine nevoilor actuale ale comunității ialomițene și ale societății românești, așa cum cred eu, din poziția de deputat. Oricine este binevenit să sprijine, să participe, să lucreze cât mai bine în interesul binelui public. Nu sunt adeptul politicii fără principii. Politica nu este ruptă de morală.

Nimic nu se poate construi durabil fără asumare politică. Este o formă de purificare, asemenea celei din plan spiritual. Nu o funcție politică îi dă unui individ valoarea sa politică. Valoarea politică este dată de ceea ce face pentru comunitatea locală sau națională. Orice om care face bine comunității are o valoare politică inestimabilă. Or, dacă noi am fost sancționați înseamnă că am greșit. Dacă am greșit ne asumăm.

Cred că PSD trebuie să intre într-o nouă etapă a asumării politice, a responsabilității față de cetățean. Societatea s-a schimbat, nu mai putem fi la fel.”, a scris pe Facebook deputatul PSD Andrei Pop.

