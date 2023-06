El era cunoscut anterior ca Anthony Devolder. Zilele trecute, republicanul a declarat că preferă să piardă cauțiunea de 500.000 de dolari și să meargă la închisoare decât să dezvăluie cine i-a plătit această cauțiune, informează Businessinsider.

Unul dintre avocații lui Santos a spus că identificarea persoanelor care au plătit cauțiunea le-ar pune în pericol „sănătatea, siguranța și bunăstarea” și a subliniat că, în mod sigur, clientul său ar prefera să meargă la închisoare decât să le dezvăluie numele. „Clientul meu ar prefera să fie arestat arestării preventiv, decât să-i supună pe acești asiguratori la inevitabil”, a scris avocatul Joseph Murray.

Ce argument a adus avocatul lui Santos

„În acest caz, asigurătorii riscă să sufere o mare suferință, să-și piardă locurile de muncă și, Doamne ferește, ar putea suferi răni fizice”, a spus Murray în scrisoarea către judecător. Avocatul susține că și el și clientul său au fost victime ale hărțuirii și amenințării cu moartea după ce Santos a fost inculpat, luna trecută, și este sigur că același lucru se va întâmpla și cu asiguratorii.

Luna trecută, Santos, în vârstă de 34 de ani, a pledat nevinovat pentru multiple acuzații de fraudă, spălare de bani, furt de fonduri publice și declarații false. Rechizitoriul îl acuză că a fraudat potențiali susținători politici, prin spălare de fonduri, pentru a-și plăti cheltuielile personale. De asemenea, a primit în mod ilegal indemnizații de șomaj, în timp ce era angajat, notează Reuters. Santos este acuzat și că a făcut declarații false la Camera Reprezentanților cu privire la veniturile sale și bunurile pe care le deține.

Și-a fabricat CV-ul, inventând diplome și locuri de muncă

La scurt timp după alegerea lui Santos, în 2022, New York Times și alte instituții media au dezvăluit că el şi-a fabricat CV-ul. Printre alte afirmații, Santos a pretins că are diplome de la Universitatea din New York și Colegiul Baruch, în ciuda faptului că nicio instituție nu are nicio înregistrare privind prezența sa acolo. El a susținut că a lucrat la Goldman Sachs și Citigroup, ceea ce, de asemenea, este neadevărat.

Mai multe instituții mass-media de peste Ocean, inclusiv Insider, au făcut lobby pe lângă instanță, cerând să fie divulgate numele persoanelor care i-au plătit cauțiunea, argumentând că acest lucru este în interesul public. „Există un interes public major în menținerea celei mai mari transparențe posibile în aceste proceduri, care implică acuzații penale aduse împotriva unui membru al Camerei Reprezentanților Statelor Unite pentru fraudă și furt de bani publici, printre alte presupuse activități infracționale”, se arată în scrisoare.

Luna trecută, republicanii Camerei au respins o moțiune democrată de a-l expulza din Congres, trimițând cazul său comisiei de etică.

Doar cinci membri ai Congresului au fost expulzați vreodată din Cameră: trei pentru lupta împotriva Uniunii în războiul civil și doi pentru condamnări pentru fraudă. Santos a spus în repetate rânduri că nu va demisiona și că va candida pentru un nou mandat, anul viitor.