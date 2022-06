Republica Moldova a decis să-l blocheze pe Vladimir Putin pe toate canalele. Parlamentul a aprobat joi după-amiază, în a doua lectură, un proiect de lege care prevede interzicerea difuzării programelor de ştiri din Rusia, în cadrul unui plan de contracarare a dezinformării.

Astfel, furnizorii de servicii media nu vor difuza programe audiovizuale de televiziune și de radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care au fost produse în alte ţări decât statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Canada și naţiunile care au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră. Excepție fac filmele emisiunile de divertisment care nu au un conținut militarist, informează publicaţia Jurnal de Chişinău.

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea dezinformării a fost aprobat de Parlamentul moldovean în a doua lectură cu 54 de voturi.

Blocaj de facto al emisiunilor de ştiri din Rusia

Potrivit cotidianului francez Le Figaro, proiectul de lege prevede şi faptul că 50% din emisiunile străine generaliste difuzate în Republica Moldova să provină din Uniunea Europeană, Statele Unite şi Canada.

Noul plan are rolul de a bloca de facto emisiunile de ştiri din Rusia, în contextul în care Administraţia Republicii Moldova a adoptat o direcţie proeuropeană fermă din cauza invaziei militare ruse în Ucraina.

Amintim că pe 27 mai, Republica Moldova a decis că trebuie să își consolideze sectorul apărării. Președintele Republicii Moldova a precizat că țara trebuie să își întărească sectorul apărării, subliniind că acesta este slab, dar spune că nu au existat discuții cu NATO pe acest subiect, asta după ce șefa diplomației britanice, Liz Triss, a precizat că vrea să vadă această țară echipată potrivit normelor NATO.

Republica Moldova ar trebui să își consolideze sectorul apărării

Maia Sandu spune că Republica Moldova ar trebui să își consolideze sectorul apărării, chiar dacă a reafirmat neutralitatea țării, potrivit Constituției. Președintele moldovean a precizat, după o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate al țării, că nu a discutat cu Alianța Nord Atlantică pe tema acestui subiect, referindu-se, totodată, la livrarea de armament pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina. Precizările președintelui Maia Sandu au venit în contextul în care șefa diplomației britanice, Liz Truss, a declarat că au existat astfel de discuții.

„Nu am avut discuţii concrete, am văzut şi eu declaraţii în presă. Republica Moldova este o ţară neutră, o ţară paşnică, nu vrea să atenteze la suveranitatea altei ţări, în acelaşi timp, Republica Moldova are un sector de apărare destul de slab şi acest sector de apărare trebuie consolidat, fortificat. Ştiţi că primim asistenţă din partea Uniunii Europene prin aşa numita Iniţiativă de Pace şi în discuţiile cu conducerea Armatei o să vă vedem dacă sunt alte necesităţi pe care am putea să le satisfacem din aceste ajutoare”, a spus, atunci, președintele Republicii Moldova.