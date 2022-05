Republica Moldova trebuie să își consolideze sectorul apărării. Maia Sandu: Nu au fost discuții cu NATO în acest sens

Maia Sandu spune că Republica Moldova ar trebui să își consolideze sectorul apărării, chiar dacă a reafirmat neutralitatea țării, potrivit Constituției. Președintele moldovean a precizat, după o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate al țării, că nu a discutat cu Alianța Nord Atlantică pe tema acestui subiect, referindu-se, totodată, la livrarea de armament pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina. Precizările președintelui Maia Sandu au venit în contextul în care șefa diplomației britanice, Liz Truss, a declarat că au existat astfel de discuții.

“Nu am avut discuţii concrete, am văzut şi eu declaraţii în presă. Republica Moldova este o ţară neutră, o ţară paşnică, nu vrea să atenteze la suveranitatea altei ţări, în acelaşi timp, Republica Moldova are un sector de apărare destul de slab şi acest sector de apărare trebuie consolidat, fortificat. Ştiţi că primim asistenţă din partea Uniunii Europene prin aşa numita Iniţiativă de Pace şi în discuţiile cu conducerea Armatei o să vă vedem dacă sunt alte necesităţi pe care am putea să le satisfacem din aceste ajutoare”, a spus președintele Republicii Moldova.

Igor Dodon a criticat afirmațiile lui Liz Truss

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat în prezent în arest la domiciliu, a criticat afirmațiile șefei diplomației britanice și spune că acestea aduc riscuri țării sale, precizând că ”Soldaţii şi cetăţenii pot deveni carne de tun”, arată unimedia.info.

Amintim că aceste declarații vin în contextul în care Liz Truss a declarat în cursul săptămânii trecute că dorește ca Republica Moldova să fie echipată potrivit standardelor NATO.

”Aş vrea să văd Moldova echipată conform standardelor NATO. Această discuţie o avem cu aliaţii noştri”, declara ea la momentul respectiv pentru publicația The Telegraph.

Republica Moldova și alte țări ar trebui aprovizionate cu armament greu

De asemenea, șefa diplomației britanice a declarat luna trecută că Republica Moldova, Georgia și țările Balcanilor Occidentali ar trebui și ele aprovizionate cu armament greu, nu numai Ucraina.

”Unii susţin că nu ar trebui să oferim arme grele de teama că am putea provoca ceva şi mai rău. Dar, în opinia mea, tocmai inacţiunea ar fi cea mai mare provocare. Şi trebuie să asigurăm că, alături de Ucraina, Balcanii Occidentali şi ţări precum (Republica) Moldova şi Georgia au rezilienţa şi capabilităţile de a-şi păstra suveranitatea şi libertatea”, a declarat aceasta în urmă cu o lună.