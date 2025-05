Profesioniștii în curățenie susțin că această operațiune este foarte importantă pentru a menține integritatea clădirii și a evita reparațiile costisitoare.

Iată sfaturile lor de curățare a casei și cât de des ar trebui să bifați această sarcină.

Cât de des ar trebui să faceți asta dacă stați la casă

Pentru această sarcină esențială de curățare exterioară, Carolina Kazimierski, președinte al Serviciului de curățenie Sophia, sfătuiește: „Aș recomanda o dată sau de două ori pe an. Curățarea exteriorului casei trebuie să intre în obligațiile fiecărui proprietar care se respectă și respectă locul în care stă”.

După cum declară Karina Toner, expert în curățenie și manager de operațiuni la Spekless, dacă locuiți într-o zonă cu polen, poluare, aer marin sau copaci în apropiere, luați în considerare curățarea exteriorului casei mai des, mai precis aproximativ la fiecare șase până la nouă luni, scrie Homes and Gardens.

„Curățarea exterioară a casei îndepărtează murdăria, mucegaiul, algele și poluanții care pot degrada vopseaua, ceea ce va duce la reparații costisitoare”, explică ea.

„De asemenea, îmbunătățește atractivitatea casei și poate crește valoarea proprietății”, subliniază ea.

Ar trebui să lăsați curățarea casei pe seama profesioniștilor?

Deși există sarcini de curățare trecute cu vederea, pe care de obicei le puteți rezolva singur, aceasta este cel mai bine gestionată de un profesionist, spun experții.

„Profesioniștii știu cum să spele eficient și în siguranță, cu aparate cu presiune, fără a deteriora vopseaua, structura casei sau peisajul”, explică Karina.

„De asemenea, folosesc echipamente de calitate și soluții ecologice care funcționează mai bine și mai rapid decât opțiunile cumpărate din magazin – economisind timp, efort și costuri potențiale de reparație.”

Acest lucru ar putea părea contraintuitiv dacă nu vreți să cheltuiți bani, dar este important să rețineți că curățarea casei fără a o deteriora poate fi dificil de realizat.