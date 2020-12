Redevine ARMATA obligatorie în România!? Bombă după alegeri! Milioane de români sunt vizați

Este cutremur pentru milioane de români la aflarea veștii că armata ar putea redeveni obligatorie. Informația privind o asemenea posibilitate a fost adusă în discuție chiar de către partidul surpriză al acestor alegeri parlamentare, respectiv de cei de la AUR.

George Simion, copresedintele AUR, a declarat vineri seara, ca va cere in Parlament ca armata sa redevina obligatorie in România. George Simion si Claudiu Tarziu au fost invitati la Marius Tuca Show, care le-a pus intrebari legate de proiectele pe care vor sa le treaca prin Parlament, ce tin de identitatea romaneasca.

Claudiu Tarziu a spus ca prioritatea este reforma clasei politice.

„Licee si universitati in limba romana unde sunt comunitati romanesti. De asemenea, armata obligatorie, dar nu in sens de 3 luni sau 6 luni, dar pregatire militara pentru toti cei doritori”, a spus si George Simion in cadrul emisiunii.

Au pus tunurile pe Iohannis

Pe de altă parte, cei de la AUR sunt deciși să provoace cutremur pe scena politică. Luni va avea loc prima întâlnire între președintele Klaus Iohannis și liderii AUR. Chiar înainte de aceast moment, George Simion, a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. El a explicat că în cazul în care PSD nu va iniţia procedura de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis din funcţie, o va face partidul său.

„PSD face gafe enorme, nu taxează deloc derapajele anticonstituţionale ale preşedintelui. Dacă nu o să o facă PSD (iniţierea suspendării preşedintelui Iohannis – n.r.), o să o facem noi şi o să mergem în fiecare localitate din ţara asta, pentru că preşedintele actual a devenit, din păcate, actor politic”, a spus Simion, la emisiunea România 9 de la postul TVR 1.

Simion a adăugat că un argument important pentru ca Iohannis să fie suspendat este faptul că nu mai este mediator în acest moment.

„În luna de campanie Klaus Iohannis a ieşit în faţa românilor şi a promovat constant PNL. Este cât se poate de evident faptul că a făcut campanie, 25% a primit Klaus Iohannis. Nu mai este mediator în momentul ăsta. Este evident că PSD este un alt partid în siajul preşedintelui, aşa că noi, ca forţă nouă, ne permitem să facem acest lucru, că nu avem păpuşari, noi rezistăm la această avalanşă de atacuri împotriva noastră venită din zona preşedintelui”, a mai menţionat George Simion.

FOTO: INQUAM/George Calin