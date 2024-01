Simona Bucura-Oprescu oferă noi informații despre pensii și procedura de recalculare. În primul rând, ministrul a subliniat că trebuie avute în vedere mai multe informații, atât din punct de vedere legislativ, cât şi tehnic.

Este vorba, printre altele, despre elaborarea normelor, promovarea de către Ministerul Muncii a hotărârii de guvern și procesul de recalculare.

Ministrul a ținut să sublinieze că pensiile recalculate vor aduce „ceva extrem de important pentru fiecare dintre noi”.

De asemenea, Simona Bucura-Oprescu a spus că noua lege a pensiilor este „pentru fiecare român”.

Această nouă lege, subliniază ministrul, ar aduce „respect pentru români”.

Ministrul Muncii a venit cu mai multe asigurări. Aceasta a spus că românii vor primi bani în plus, datorită unor modificări care vor lua în calcul venitul brut. Sunt vizate următoarele elemente: acordul global, sporurile nepermanente, al 13-lea salariu, toate veniturile pentru care s-a reţinut şi virat CAS.

Pe lângă acestea, vor exista și „acele puncte de stabilitate care încurajează şi respectă munca”. Astfel, pentru fiecare an lucrat în plus faţă de un stagiu de 25 de ani, românii vor primi puncte suplimentare.

Ministrul a subliniat și că pensiile românilor vor avea „un cuantum mai mare”. Această schimbare se datorează punctelor de stabilitate și faptului că se vor lua în calcul şi veniturile nepermanente.

„Este foarte important să se ştie că, pe lângă bani în plus pe care îi vor primi românii datorită modificărilor legii care vor lua în calcul venitul brut, adică inclusiv acordul global, sporurile nepermanente, al 13-lea salariu, toate veniturile pentru care s-a reţinut şi virat CAS, pe lângă acestea vom avea şi acele puncte de stabilitate care încurajează şi respectă munca pentru că, pentru fiecare an lucrat în plus faţă de un stagiu de 25 de ani, românii vor primi puncte suplimentare. Datorită faptului că se vor lua în calcul şi veniturile nepermanente, dar pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale, şi datorită faptului că se vor acorda aceste puncte de stabilitate, pensiile românilor vor avea un cuantum mai mare”, a conchis ministrul Muncii.