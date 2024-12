Într-o reacție oficială, Ambasada din Rusia la București a respins ferm aceste acuzații, negând orice intervenție în alegerile din România. Reprezentanții Kremlinului au recomandat politicienilor și jurnaliștilor români să nu aducă Rusia în discuțiile legate de competiția electorală internă.

Ambasada a criticat și declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, care a făcut referire la „activitățile cibernetice maligne” ale Rusiei, menite să afecteze integritatea procesului electoral românesc. Oficialii ruși au descris acuzațiile ca fiind nejustificate și false, subliniind că asemenea afirmații nu au niciun fundament.

Ambasada a susținut că afirmațiile lui Miller, făcute pe 4 decembrie 2024, includ amenințări la adresa României, precum refuzul companiilor americane de a mai investi în economia românească, în cazul în care țara s-ar abate de la sprijinul pentru politicile NATO.

Rusia a reiterat că nu intervine în procesele electorale ale altor țări, nu organizează „revoluții colorate” și nu recurge la manipularea opiniei publice prin minciuni sau șantaj. Oficialii ruși au caracterizat astfel de tactici ca fiind specifice diplomației americane, subliniind că respectă orice alegere făcută de poporul român.

De asemenea, ambasada a îndemnat mass-media și politicienii din România să evite implicarea Rusiei în disputele politice interne, considerând că astfel de acuzații nu fac decât să tensioneze inutil relațiile bilaterale.

Mesajul poate fi vizualizat aici.

De asemenea, ministerul german de Externe a transmis joi că Vladimir Putin „vrea să ne dezbine și să submineze unitatea în cadrul UE și NATO”, dar Europa trebuie să rămână puternică și unită pentru a proteja democrația.

Mesajul poate fi vizualizat aici.

Reports by Romanian authorities that Russian disinformation is influencing the presidential elections in #Romania show: Putin wants to divide us & to undermine the unity within the EU & NATO. But Europe stands strong. Together, we will protect our democracies from hybrid threats.

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 5, 2024