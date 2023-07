„În vederea încheierea războiului, este necesar un acord al ambelor părţi, însă este dificil să se ajungă la un astfel de acord în timp ce armata ucraineană se află într-o ofensivă. Armata ucraineană este în ofensivă, este în atac, în ceea ce se numeşte o ofensivă strategică la scară mare. Noi nu putem declara un armistiţiu în timp ce suntem atacaţi”, a declarat, sâmbătă, Vladimir Putin în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Sankt Petersburg.

El a precizat, totodată, că Kremlinul nu a respins niciodată negocierile de pace cu Ucraina, însă Guvernul de la Kiev nu vrea să se reașeze la masa negocierilor, și a reamintit că analizează o iniţiativă de pace propusă de către liderii africani.

„Suntem în 2023, iar Federaţia rusă este în stare de conflict armat cu un vecin. Cred că trebuie să existe o anumită atitudine faţă de aceste persoane care ne fac rău în interiorul ţării”, a zis el unui jurnalist rus care i-a pus o întrebare despre arestarea unor persoane care-l critică de când a început războiul din Ucraina.

Putin suddenly changes his triumphant rhetoric regarding Ukraine’s counteroffensive after African leaders urged him to end hostilities.

