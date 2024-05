La Prima TV, Nicușor Dan, a explicat că în campania electorală din 2020 nu a făcut promisiunea că va rezolva pe loc problema termoficării, ci a promis doar îmbunătățirea situației. Ceea ce, susține el, s-a și întâmplat. A subliniat că în această iarnă procentul de funcționare în parametri a fost în medie de 99%, adică în majoritatea cazurilor apartamentele aveau căldură. El a menționat că aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de iernile anterioare.

Reamintindu-i-se de un afiş din campania electorală de acum patru ani care spunea că de a doua zi bucureştenii vor avea apă caldă, Nicuşor Dan a replicat:

„L-am văzut. Nu m-au consultat colegii din campanie de la USR. Şi eu, în schimb, în campania din 2020, am spus pentru că era uşor să promit, dar n-am făcut-o şi am spus nu promit că rezolvăm pe loc că nu se poate însă promit că îmbunătăţim ceea ce am făcut”, a declarat Nicuşor Dan.

El a explicat şi ce înseamnă că a ”îmbunătăţit”:

„Dacă luăm gradul de satisfacţie, de exemplu, iarna asta am avut o medie de 99% de funcţionare în parametri. Adică în momentul în care un apartament nu avea, 99 aveau, mult mai mult decât în iernile trecute. Dacă luăm în alt indicator, ăsta e cel mai relevant indicator, câtă apă pierzi în pământ. Gabriela Firea a luat o cantitate şi a mărit-o cu vreo 40 – 50% şi noi am reuşit să o scădem cu 20%. N-am scăzut-o cu 40-50% să ne întoarcem la cantitatea din 2016, dar măcar suntem în direcţia bună. Am schimbat 110 kilometri în trei ani, mai mult decât ei în 12 ani. Am propus 50 pe an şi doar în 2023 am reuşit să ajungem la 50 pe an!”