„Ritmul cu 3 mese pe zi și 2 gustări este recomandat copiilor în creștere. Pentru adulți nu au fost făcute studii. Eu nu mănânc dimineața. Aștept să mi se facă foame. Foamea este o senzație neplăcută, ne face să ieșim din casă. Dacă ar fi o senzație plăcută, am sta în canapea și am muri de foame. Poți să bei cafea pe stomacul gol. Trebuie să ne antrenăm senzația de foame. Stomacul nu secretă suc gastric dacă nu are nimic în el. Mâncatul preventiv este o invenție a medicilor nutriționiști. A mânca preventiv înainte să îți fie foame ca să nu îți fie foame.”

Ea este de părere că mezelurile de calitate nu fac niciun rău, ci cantitatea consumată.

„Parizerul de calitate nu este o nenorocire. Nu există aliment care să fie o nenorocire. Doza face otrava.”

De asemenea, Mihaela Bilic ne învață că stomacul poate primi o anumită cantitate de mâncare. Este alegerea noastră dacă îl umplem cu alimente bogate sau sărace în calorii.

„Stomacul nostru nu numără caloriile. În momentul în care noi îi dăm ceva foarte concentrat în calorii, pentru el e mai important volumul. Stomacul trebuie umplut cu produse cu un volum cât mai mare și o concentrație calorică mică. Alegeți produsele care să fie bogate în apă sau aer. Cum sunt pufuleții. Ciorba este alimentul perfect. În momentul în care mănânci fructe, ți se face foame. Fructele nu se mănâncă în fiecare zi. Trebuie să înțelegem că fructele sunt un desert și rolul lor este să ne îngrașe rapid.”

