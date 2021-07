Mai mulţi lideri ai PNL au fost prezenţi, miercuri, la conferinţa organizată cu ocazia alegerilor pentru Organizaţia Sector 3 a Partidului Naţional Liberal.

“Am fost în ţară şi vă spun sincer că membrii PNL sunt dezamăgiţi de ceea ce se întâmplă în acest moment cu PNL”

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Dancă, face parte din tabăra Ludovic Orban, însă a recunoscut că mulţi liberali din teritoriu sunt dezamăgiţi de ce se întâmplă acum cu PNL. Totuşi, “cel mai solid amplasament pentru viitor pe care să-l oferim PNL şi României este Ludovic Orban”, spune acesta.

“Această competiţie, care va da preşedintele PNL, la finalul tuturor conferinţelor judeţene şi după derularea procedurilor judeţene, este o competiţie pentru cine are cele mai bune soluţii pentru România şi pentru PNL pentru următorii patru ani.

Am fost în ţară şi vă spun sincer că membrii PNL sunt dezamăgiţi de ceea ce se întâmplă în acest moment cu PNL. Noi, cei din echipa PNL, care îl susţinem pe Ludovic Orban pentru încă un mandat la conducerea PNL, avem cuvântul şi rezultate. Venim în faţa dumneavoastră după ce am obţinut cele mai bune rezultate pentru PNL din ultimii 30 de ani şi după ce am ales să nu lăsăm România la greu, să ne implicăm, indiferent de riscurile din carierele noastre politice ulterioare şi să trecem România prin cea mai dură pandemie. Am făcut-o, am reuşit şi acum oamenii aşteaptă.

Timpul nu mai are răbdare. (…) Trecutul este glorios. (…) Cine îl atacă pe Ludovic Orban, atacă PNL. Viitorul fără baza trecutului nu se poate construi, iar cel mai solid amplasament pentru viitor pe care să-l oferim PNL şi României este Ludovic Orban şi strategia pe care el a oferit-o PNL. Echipa câştigătoare nu se schimbă – Ludovic Orban preşedinte”, a declarat, miercuri, Ionel Dancă.

“Nu faceţi răni care să nu mai poată fi închise, nu mergeţi pe certuri care să nu mai poată fi anulate”

De cealaltă parte a baricadelor din PNL este echipa premierului Florin Cîţu, cel care-l va înfrunta pe Ludovic Orban la congres pentru funcţia de preşedinte al partidului.

Unul dintre cei mai importanţi liberali aflaţi alături de Cîţu este Rareş Bogdan. El a indicat că tabăra care a înregistrat rezultate slabe la alegerile generale şi locale, adică cea condusă de Orban, ar trebui să răspundă acum pentru asta. Când sala i-a acoperit discursul de scandări pro-Orban, Rareş Bogdan i-a ironizat pe liberali, potrivit stiripesurse.ro.

“Eu ştiu că dumneavoastră aţi lucrat enorm şi nu aţi primit atât de mult pe cât meritaţi pentru ceea ce aţi făcut în campaniile electorale şi vă mulţumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. (…) Din păcate, nu avem decât un primar din 7 la Bucureşti, iar la alegerile generale am ieşit pe locul 3. Cu siguranţă, vina nu e a dumneavoastră, dar cineva trebuie să răspundă pentru asta. (…), cei care au pierdut.

Iar lucrurile sunt extrem de simple. (…). Dragii mei, nu faceţi răni care să nu mai poată fi închise, nu mergeţi pe certuri care să nu mai poată fi anulate, gândiţi-vă la viitor pentru ca acest partid să stea la guvernare. (…) Guvernul României este condus de Florin Cîţu, iar pentru România Florin Cîţu astăzi este o şansă uriaşă”, a spus Rareş Bogdan.

El a fost atunci acoperit de sala care scanda “Orban, Orban”, iar prim-vicepreşedintele PNL a replicat acid: “Dacă e să facem concurs de aplauze, s-ar putea ca per total lucrurile să arate altfel. (…) Pe 26 dimineaţa vă aştept în Modrogan alături de noul preşedinte al PNL.”

