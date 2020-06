Siteul rețeteșivedete.ro a intrat în posesia unei fotografii puțin știute care îl are în prim plan pe fostul jurnalist și actual europarlamentar liberal, Rareș Bogdan. Acesta s-a făcut remarcat în București prin costumele prin care le poartă la care adaugă o batistă pe care o asortează mereu cu cravata.

Rareș Bogdan a ajuns în PNL după ce partidul a fuzionat cu Partidul Alianța Civică, condus la acea perioadă de către criticul literar Nicolae Manolescu. La acea vreme Rareș Bogdan avea păr și mustață și semăna cu Liviu Dragnea.

Într-un interviu pentru revista OK, realizat în 2017, Rareș Bogdan a declarat că și-a lăsat mustață în acea perioadă pentru că îl ajuta.

Rareș Bogdan în top 5 cei mai de încredere politicieni

Rares Bogdan, prim vicepresedintele PNL, a anuntat vineri seara ca se afla in top 5 al increderii in politicieni si ca Ludovic Orban, presedintele PNL, se pozitioneaza „putin sub” el.

„Eu sunt in topul increderii in Romania, pe sondajele de opinie necomandate de mine, ca nu am bani sa comand sondaje si nici n-am interes, ca daca as avea poate as gasi niste bani.

Sunt in top 5 incredere la politicieni, asta-i deranjeaza foarte mult pe domnii (de la PSD- n.red.), pentru ca in zona dreptei, imediat dupa presedintele Iohannis sunt eu la incredere. Se tem de asta si de ce? Pentru ca le este frica”, a spus Rares Bogdan, vineri seara, la Digi24.

Intrebat cum sta Ludovic Orban, el a raspuns ca „este putin sub mine, dar e foarte sus. Foarte sus! Dar putin sub, pentru ca e tinta la guvernare, doar de asta”.

„Dar a fost si inainte la fel. E tinta, e omul care incearca sa tina corabia, e normal sa fie asa, sunt convins ca dupa ce vor vedea efectele, dansul va creste din nou si va fi… si acum e suficient de sus”, a completat prim vicepresedintele PNL.