Atacurile la adresa Premierului Ludovic Orban se înmulțesc în ultima vreme și nu mai vin doar din partea partidelor de opoziție.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a postat sâmbătă pe Facebook o critică virulentă la adresa conducerii PNL, nemulțumit de faptul că secretarul general al PNL Buzău a ajuns Viorel Ștefu, omul lui Liviu Dragnea și al lui Carmen Dan, cu un rol cheie în evenimentele violente din 10 august 2018.

”Vom câștiga și fără ei”

”Da, putem înțelege că un om se poate schimba în timp în bine. Nimeni nu spune că o greșeală nu poate fi iertată. Da, se poate, însă după minim 5 ani de penitență liberală și demonstrarea ca apartenența la un partid de talia, cu istoria și forța PNL nu este strict de conjunctură.

Vă rog din tot sufletul meu de român liberal, NU deschideți UȘA partidului Brătienilor celor care au populat oastea Ciumei Roșii sau a aliaților lor din partidul liberalului roșu cu papion”, a tunat Bogdan pe Facebook.

”Nu uitați cum vă râdeau în nas și vă sfidau. Credeau că lumea li România e al lor. Vă rog! Vom câștiga și fără ei. Aveți încredere!

”Trebuie demis imediat”

V-am spus și atunci când m-ați primit în Marea Familie Liberală ca vom câștiga alegerile și așa a fost. Câți m-ați crezut atunci că vom bate la scor PSD? Aveți încredere în mine.

Știu ce vorbesc, atunci când vorbesc. Doar să intrăm împreună în campanie în forță, voi și eu, alături de colegii din Guvern și din Adminstratiile locale liberale și VOM CÂȘTIGA din nou împreună! Vom câștiga așa cum am făcut-o și in urma cu 1 an sau cu 6 luni”, a sunat apelul europarlamentarului către membrii și simpatizanții PNL.

În context, trebuie precizat că Bogdan a declarat vineri seară la un post de televiziune că nu crede că președintele PNL, Ludovic Orban, ar fi știut de această numire controversată. Europarlamentarul spune că Viorel Ștefu trebuie demis imediat.