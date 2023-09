Rareș Bogdan se declară dezamăgit de Karl Nehammer (cancelarul federal al Austriei), Ursula von der Leyen (președintele Comisiei Europene) și Roberta Metsola (președintele Parlamentului European), pe care i-a acuzat direct că umilesc, mint și păcălesc în continuu cetățenii români, deși sunt „cetățeni europeni model, responsabili și toleranți”.

Rareș Bogdan este dezamăgit de faptul că oficialii europeni nu sunt capabili să pună presiune pe Karl Nehammer, „care sfidează și umilește NU doar România și pe români, el își bate joc de eurosistem, de voi toți, de la Consiliu până la” președintele Comisiei Europene.

„Excelentele voastre, ne-ați mințit! Ne-ați mințit în mod repetat. Ne umiliți și păcăliți constant, deși suntem cetățeni europeni model, responsabili și deschiși, toleranți și extrem de muncitori. Am făcut eforturi uriașe și am deschis larg ușile pentru 6 milioane de cetățeni ucrainieni ce fugeau din față agresiunii inacceptabile și incalificabile a lui Putin.

Acesta i-a acuzat pe Roberta Metsola și Charles Michel (președintele Consiliului European) pentru că ne fac „promisiuni peste promisiuni, iar noi privim cum România, exemplu al toleranței etnice și religioase, al parteneriatului corect și asumat pentru forțele militare NATO este bântuită de stafia extremismului, anti-europenismului și intoleranței, ba mai nou, e drept că încă izolat, chiar și al unui început de pan rusism și pan asianism.”

„Partide marginale au devenit periculoase din cauza refuzului Austriei de a ne acceptă în Schengen și al Vostru de a fi incapabili de a-l convinge pe cancelarul austriac Nehammer că greșește grav față de Europa Comună și față de solidaritatea Construcției Europene. Vorbim în termeni elogioși de viitorul Europei, dar tolerăm că un fost ministru de Externe al Austriei, ce dansa la nuntă cu dictatorul Puțîn, să anunțe că s-a mutat în orașul dicatorului, la Sankt Petersburg.

Aud cuvinte că solidaritate, unitate și alte glume. Care solidaritate? Ce au cerut românii care sunt umiliți pe coridoare marginale în aeroporturi? Ce unitate și egalitate de șanse când românii stau la cozi kilometrice la granițe?

Am fost primii care am adoptat buget de 2% pentru apărare, iar acum mergem pe 2,5%. În timp ce noi securizăm frontieră, alții se dezvoltă! Românii au aparat Europa în ultimii 500 de ani. Am livrat petrol, gaze, lemn, uraniu, apă, dar mai ales inteligență!

Iar pentru a ne apară țară, a trebuit să negociem permanent. Ne-ați hrănit cu iluzii, dar am rămas și rămânem europeni. Asta în timp ce Austria vânează contracte, iar România așteaptă respectul cuvenit. ATÂT! RESPECT și ȘANSE EGALE”, a adăugat el.