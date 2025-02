Pe parcursul podcastului, Bogdan Comaroni a abordat subiectul noii reîmpărțiri a lumii între cele două mari puteri, Rusia și Statele Unite ale Americii. Sau, mai exact, între Vladimir Putin și Donald Trump. Discuțiile intense dintre cei doi președinți pe tema păcii din Ucraina au avut loc pe 12 februarie, fără înștiințarea UE, și au pus pe jar statele europene.

Acordul trilateral care va secționa lumea

Bogdan Comaroni a prezentat ipoteza existenței unui acord trilateral. Prin care cele două mari puteri, Rusia și Statele Unite, alături de Ucraina, au luat mai multe decizii importante fără a se consulta cu Uniunea Europeană.

„Practic, a existat o împărțire rapidă a lumii. Adică un pre-acord trilateral. Din care s-a înțeles clar: Putin tu rămâi cu teritoriile luate și tot ce ai făcut, care sunt zone foarte bune din punct de vedere economic și îți dăm asigurări că Ucraina nu o să fie în NATO”, a precizat ziaristul.

Comaroni și-a dezvoltat ideea, argumentându-și ipoteza și din perspectiva beneficiilor pe care americanii și le-au asigurat prin aceste discuții. Potrivit acestuia, poziția lui Trump a fost clară

„Noi, America, luăm din restul teritoriului metalele rare și zona pământurilor care sunt extraordinar de fertile”, a declarat invitatul lui Robert Turcescu la începutul acestei ediții.

„Trump a venit și a zis gata, nu ne mai interesează”

Pe aceeași argumentație, jurnalistul a scos în evidență poziția de forță adoptată de Trump și deciziile luate de președintele reales.

„Trump a venit și a zis gata, nene, nu ne mai interesează. Ce ne interesează? Uite aici în România o bază, Ungaria ne interesează, Polonia ne interesează să avem relații cu Rusia”, a spus Comaroni.

În opinia lui, interesele americane sunt destul de simplu de înțeles din perspectiva obiectivului urmărit: banii.

„Noi, SUA, să scoatem bani. Cum? Din pământuri rare. Și voi, restul Europei, dacă vreți, vă putem da gaze lichifiate. Pe voi v-am rezolvat”, a punctat

Bogdan Comaroni a mai explicat și cum crede el că va răspunde Uniunea Europeană la aceste mișcări din partea SUA.

„Sunt convins că va fi o ripostă care va veni via Bruxelles, via Forumul Economic Mondial, via toate. Prin aceasta, în Europa cel puțin, eu cred că se întâmplă o criză alimentară și energetică masivă. Va fi o încercare de distrugere a politicii de la Washington și care se va răsfrânge asupra cetățenilor europeni”, a subliniat invitatul lui Robert Turcescu.

