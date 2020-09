Raportarea țară cu țară la prima evaluare. Ce concluzii a extras OCDE din datele furnizate de multinaționale?

Primele statistici privind impozitul pe profit realizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pe baza datelor furnizate de companiile multinaționale în cadrul raportării țară cu țară (Country by Country - CbC) oferă, în premieră, o imagine asupra rolului pe care această raportare îl are într-o analiză de risc fiscal la nivelul unui grup multinațional. Analiza are la bază rapoartele CbC aferente anului 2016, depuse de aproximativ 4.000 de grupuri multinaționale cu sediile centrale în 26 de jurisdicții. Dintre acestea, o parte au primit date și de la entități înregistrate în România.